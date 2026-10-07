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"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри

Максим Іншаков

Наша титулована легкоатлетка...

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Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх розповіла про повернення в Україну та найближчі плани у спорті. За словами легкоатлетки, відпочинок для неї добігає кінця, а вже з 15 жовтня розпочнеться підготовка до зимових змагань.

"Відпустка добігає кінця. З 15 жовтня у мене починається підготовка до зимових змагань, тому що цього року у нас відбудеться зимовий чемпіонат Європи в приміщенні, а потім чемпіонат світу в приміщенні. Тому у спорті все стабільно", – заявила Магучіх.

Ярослава Магучіх

Ярослава зізналася, що кожен приїзд додому дарує їй позитивні емоції та допомагає відновити сили.

"У мене завжди лише позитивні емоції від України, тому що я дуже люблю повертатися додому. Це додає мені сил, заряджає мене енергією. Тому я дуже рада, незважаючи ні на що, бути вдома", – цитує 25-річну спортсменку Tribuna.com.

Ярослава Магучіх

За словами титулованої стрибунки, перебування в Україні також допомагає їй готуватися до нового сезону. Вона нагадала, що минулого року свідомо провела зимовий підготовчий період вдома, оскільки хотіла більше часу провести в Україні.

"Мені вже трохи набридло, я хотіла побути вдома. Я хотіла зарядитися цією енергією, і мені це вдалося. Тому зараз, як ніколи, я розумію, що рідна земля заряджає", – зазначила легкоатлетка.

Ярослава Магучіх

Зараз період відпочинку у Магучої добігає кінця. З 15 жовтня вона розпочне підготовку до зимового сезону.

Головними змаганнями цієї частини року для спортсменки стануть чемпіонат Європи в приміщенні та чемпіонат світу в приміщенні.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні Ярослава Магучіх стала володаркою іменної зірки в центрі української столиці. Урочиста церемонія відбулася 7 жовтня на "Площі зірок", де після тривалої перерви відновили відкриття пам’ятних знаків видатним українцям.

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