У матчі "Реал" – ПСВ побито історичний рекорд Ліги чемпіонів. Відео

37-річний хорватський футболіст ПСВ Іван Перишич став найстаршим автором гола з пенальті в історії Ліги чемпіонів. Крім того, він оновив досягнення за віком гравців, які забивали мадридському "Реалу" в головному єврокубковому турнірі.

Історична подія сталася у вівторок, 24 листопада, у матчі п’ятого туру між "Реалом" і ПСВ на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". На момент зустрічі Перишичу було 37 років і 295 днів.

Хорват відзначився на 32-й хвилині, реалізувавши пенальті. Одинадцятиметровий призначили після того, як півзахисник мадридців Орельєн Чуамені наступив на ногу Свену Мейнансу у власному штрафному майданчику. Арбітр Еспен Ескос звернувся до системи ВАР і після перегляду епізоду вказав на позначку, а також показав французу жовту картку.

Іван Перишич

Перишич пробив у правий від себе кут воріт і переграв Тібо Куртуа. Цей м’яч дозволив ПСВ вийти вперед, однак після перерви нідерландський клуб пропустив п’ять разів. У перерві хорватського футболіста замінили.

Другий тайм повністю залишився за мадридцями. Федеріко Вальверде зрівняв рахунок на 50-й хвилині, Джуд Беллінгем вивів господарів уперед на 60-й. Потім двічі відзначився Кіліан Мбаппе, забивши на 64-й і 84-й хвилинах, а остаточний результат на 87-й встановив Вінісіус Жуніор. "Реал" переміг із рахунком 5:1.

Іван Перишич і Кіліан Мбаппе

Гол у Мадриді дозволив Перишичу перевершити досягнення Серхіо Рамоса, який раніше був найвіковішим футболістом, що забивав із пенальті в Лізі чемпіонів. Іспанець встановив рекорд у грудні 2023 року, вразивши ворота "Ланса" у віці 37 років і 257 днів.

Також хорват став найстаршим гравцем, який забивав "Реалу" в історії турніру. Попереднє досягнення належало італійцю Філіппо Індзагі, який відзначився в матчі проти мадридців у 2010 році, коли йому було 37 років і 86 днів.

Іван Перишич забив історичний гол

У загальному списку найстарших авторів голів у Лізі чемпіонів Перишич піднявся на четверте місце. Він випередив Райана Гіггза, який забив у віці 37 років і 289 днів. Вище за хорвата розташовуються Франческо Тотті, Давид Луїс і рекордсмен турніру Пепе, якому вдалося відзначитися у 40 років і 290 днів.

Для Перишича гол у ворота "Реала" став десятим у Лізі чемпіонів. Раніше він забивав у цьому турнірі за дортмундську "Боруссію", "Баварію" та міланський "Інтер", а також відзначався у складі ПСВ.

Іван Перишич забив Куртуа

Перший м’яч у головному єврокубку хорват забив ще у 2011 році. Таким чином, між його дебютним голом у турнірі та результативним ударом на "Сантьяго Бернабеу" минуло 15 років.