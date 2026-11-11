У легенди "Динамо" Олега Блохіна виникли проблеми у 74 роки

Найкращий бомбардир в історії київського "Динамо" Олег Блохін, якому днями виповнилося 74 роки, зіткнувся з певними проблемами зі здоров’ям. Володаря "Золотого м’яча" 1975 року та легендарного футболіста почали турбувати болі у спині.

Про це в інтерв’ю виданню "Український футбол" розповів екснападник столичного клубу та світовий рекордсмен за кількістю голів в одному матчі мундіалю Олег Саленко. Він привітав прославленого нападника з днем народження, зазначивши, що бажає динамівцю міцного здоров’я.

Олег Блохін. Джерело: ФК "Динамо" Київ

У легенди "Динамо" Олега Бло... Розгорнути

"Спершу скористаюся нагодою і привітаю Олега Блохіна, який напередодні святкував день народження. У нього є певні проблеми зі спиною, тому бажаю йому насамперед міцного здоров’я!" – сказав Саленко.

Зазначимо, що Блохін провів за "Динамо" 585 матчів і забив рекордні 280 голів, а у складі збірної СРСР відзначився 42 рази у 112 поєдинках. Як тренер збірної України вивів команду до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року, а також брав із нею участь у домашній першості Європи-2012.

Збірна України на Євро-2012.

Олег Блохін зіграв 112 матчів за збірну СРСР

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