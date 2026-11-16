У Кремлі вперше прокоментували рішення IIHF не допускати збірну Росії до ЧС з хокею U-20
Пєсков відреагував на виключ...
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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив пафосну думку про те, що рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати збірну Росії до молодіжного чемпіонату світу-2027 не буде повторено в інших видах спорту. За його словами, країна-агресорка має співпрацювати з іншими асоціаціями, щоб повернути атлетів на змагання.
Про це Пєсков заявив у коментарі пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна, вперше відреагувавши на скандал у світовому хокеї, додав, що не бачить нових ризиків для спортсменів із РФ, попри ігнорування IIHF постанови Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).
Хокеїсти збірної Росії
Дмитро Пєсков.
Джерело: ТАСС
"Чи може рішення IIHF стати прецедентом і ускладнити повернення росіян і в інших видах спорту? Ні. Усюди, у всіх федераціях ситуація різна. Потрібно продовжувати працювати з усіма", – сказав Пєсков.
30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів. Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.
Українські вболівальники вив...
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Путін грає в хокей.
Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з нею. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам візи для в'їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.
Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.
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