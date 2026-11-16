У Кремлі вперше прокоментували рішення IIHF не допускати збірну Росії до ЧС з хокею U-20

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив пафосну думку про те, що рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати збірну Росії до молодіжного чемпіонату світу-2027 не буде повторено в інших видах спорту. За його словами, країна-агресорка має співпрацювати з іншими асоціаціями, щоб повернути атлетів на змагання.

Про це Пєсков заявив у коментарі пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна, вперше відреагувавши на скандал у світовому хокеї, додав, що не бачить нових ризиків для спортсменів із РФ, попри ігнорування IIHF постанови Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

Хокеїсти збірної Росії

Дмитро Пєсков. Джерело: ТАСС

"Чи може рішення IIHF стати прецедентом і ускладнити повернення росіян і в інших видах спорту? Ні. Усюди, у всіх федераціях ситуація різна. Потрібно продовжувати працювати з усіма", – сказав Пєсков.

30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів. Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Українські вболівальники вив... Розгорнути

Путін грає в хокей.

Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з нею. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам візи для в'їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.