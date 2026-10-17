"У Ковтуна залишився рік, а потім його буде бити..." Тренер збірної України розповів про нашу нову зірку гімнастики

Колишній головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський, який наразі готує чемпіона Європи-2026 Назара Чепурного, розповів про нашу нову зірку. 15-річний Володимир Головін влітку виборов чотири медалі юніорської першості, зокрема "золото" на коні і срібло у багатоборстві, і вже 2028 року він готовий бити на дорослому рівні колишнього українця Іллю Ковтуна.

У коментарі OBOZ.UA відомий в світі фахівець, який привів до олімпійського "золота" Олега Верняєва, відзначив колосальний потенціал Головіна. За словами Сартинського, Володимиру пропонували залишитись і виступати за Хорватію, але на відміну від срібного призера ОІ-2024 Ковтуна, хлопець з Мелітополя не погодився. І скоро він себе покаже на дорослому рівні.

Геннадій Сартинський і Назар Чепурний. Джерело: facebook.com/nazar.cepurnij

"Ковтуна буде бити молодий хлопець Володимир Головін. До цього я його готую. Це моя мрія. Він – з Мелітополя. Коли почалася повномасштабна війна, батьки з ним сіли в машину і швидко виїхали звідти. Потім ми були разом в Хорватії, коли туди виїхала вся збірна. І ось з 2022-го року я з ним працюю", – розповів Геннадій Людвигович.

"Що у ньому побачив? Працездатність. Він виконує все, що треба. Знаєте, я коли ще брав Олега, то казав: "Головне, щоб він слухався". Тому я й тут говорив: "Ти повинен слухатись. Що тобі кажуть, ти повинен виконувати". На сьогодні так воно і є. І він зростає кожного дня", – вважає тренер.

Володимир Головін. Джерело: Kyiv Artistic Gymnastics Federation

Володимир Головін з першим тренером. Джерело: Kyiv Artistic Gymnastics Federation

Першим серйозним випробуванням для молодого хлопця стала цьогорічна першість континенту в Загребі, і він там чотири рази підіймався на п'єдестал, продемонструвавши дуже складні програми.

"На чемпіонаті Європи по молоді на брусах він отримав оцінку 14,6. В фіналі дорослих змагань Ковтун переміг з 14,7. Але Ковтун у себе в Хорватії виступав, а цей хлопчик лише 15-річний. І на сьогодні на брусах він має програму, яка по базі є однією з найсильніших у світі. У Головіна – 6,1, а Ковтун зробив 5,8. І зараз ще є турок, який робить 5,9", – відзначив Сартинський.

Володимир Головін з першим т... Розгорнути

Володимир Головін на чемпіонаті Європи-2026. Джерело: European Gymnastics

"Зараз Головін їздив на змагання в Єгипет, і там зробив на брусах вже 6,1. І отримав оцінку 14,65. Тобто це оцінка, яка дає можливість перемагати на Європі. І це лише 15-річний хлопчик. У 2026-му була його перша Європа. І він на коні здобув "золото", срібну нагороду у багатоборстві, на брусах трохи помилився і теж виграв "срібло", а загалом – чотири медалі. Наступного року планує виступ ще на юніорському світі", – розповів тренер.

При цьому Головін хотів тренуватися саме у Сартинського і не спокусився на пропозицію з-за кордону, як це зробив Ковтун: "Вони давно хотіли сюди до мене приїхати. Йому навіть запропонували залишитися в Хорватії. І тренером взяти хотіли його першого тренера. А він сказав: "Ні, я поїду додому. Будемо там разом".

Володимир Головін з тренером. Джерело: The spot lens

Володимир Головін. Джерело: The spot lens

"І хочу, щоб у 2028 році цей хлопчик Ковтуна обіграв. Я вже попереджав нещодавно: "Ковтун, у тебе є ще один рік – 2027-й, а далі – все (посміхається). Ну, не особисто казав, а хлопцям передав, мовляв, скажіть йому, що в нього є ще один рік, 2027-й, коли малий ще не може виступати серед дорослих. А коли він почне змагатись, то все", – попередив Генналій Людвигович.

Ілля Ковтун виграв "срібло" Парижа-2024. Джерело: НОК

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