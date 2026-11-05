У хокеїста збірної Росії з НХЛ "викликало дискомфорт" запитання про війну в Україні і він заговорив кремлівською пропагандою

Клуб Національної хокейної ліги (НХЛ) "Міннесота Вайлд" обмежив спілкування журналіста одного з фінських видань із російським форвардом Кирилом Капризовим. Представник країни-агресорки висловив захват постановою Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) про негайний допуск збірних РФ, а на нагадування про війну в Україні відповів традиційними наративами кремлівської пропаганди.

Про це пише сайт видання Ilta-Sanomat, репортер якого спробував поговорити з росіянином про бойкот європейськими командами матчів зі збірною країни-агресорки. Капризов обурився і зажадав допустити РФ до чемпіонату світу. "Звісно, нас мають допустити! Чому ні? Хіба ви не хочете, щоб Росія повернулася?" – сказав хокеїст.

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

Кирило Капризов

Після слів про війну Росії проти України Капризов почав розповідати про спорт поза політикою, а представник пресслужби "Міннесоти" перервав інтерв’ю, сказавши, що запитання про події, пов’язані з агресією РФ проти нашої країни, викликало у спортсмена дискомфорт.

Нагадаємо, після вердикту CAS Міжнародна федерація хокею (IIHF) висловила незгоду з ним, а низка країн уже оголосила бойкот РФ. Відомо, що збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Канади Марк Карні відкинув можливість участі росіян у молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в його країні.