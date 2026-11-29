Канаду покарали за позицію проти Росії

Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) змінила розклад змагань 2027 року після заяв канадської влади про недопуск російських і білоруських спортсменів до країни. У результаті Канада позбулася двох етапів міжнародних турнірів: один перенесли до Мексики, а другий виключили з календаря до визначення нового місця проведення.

Відповідне рішення World Aquatics оголосила після консультацій із зацікавленими сторонами. Приводом стали заяви уряду Канади, з яких випливало, що російські та білоруські спортсмени не зможуть в’їхати до країни для участі в запланованих змаганнях, якщо не виступатимуть у нейтральному статусі та на умовах, установлених канадською стороною.

Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам

Першою зміною стало перенесення першого етапу Кубка світу зі стрибків у воду 2027 року. Турнір, який мав відбутися в Канаді з 25 по 28 лютого, пройде в Мексиці в ті самі дати.

Крім того, організатори виключили з календаря четвертий етап Кубка світу з артистичного плавання. Змагання було заплановано на 29 квітня – 1 травня 2027 року, однак тепер World Aquatics шукатиме для них нову країну-господарку.

організатори виключили з кал... Розгорнути

У федерації заявили, що виступають за доступність міжнародних змагань для спортсменів усіх країн і проти політичного втручання у спорт.

Як повідомляв OBOZ.UA, 4 листопада російські спортсмени отримали можливість повернутися на міжнародну арену у водних командних дисциплінах: йдеться про нейтральну участь за суворих умов. Це перший випадок допуску Росії до світових змагань у командних видах спорту після початку повномасштабної війни.

Російські вболівальники

Рішення World Aquatics стало можливим після зміни позиції Міжнародного олімпійського комітету. У липні 2026 року МОК повідомив, що його попередні рекомендації міжнародним федераціям щодо участі російських спортсменів більше не застосовуються.

Російський плавець у Баку. Джерело: https://t.me/rus_aquatics

Водночас Північноєвропейські федерації плавання (Естонія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Литва, Латвія, Ісландія та Фарерські острови) відмовилися підтримати рішення про повернення російських і білоруських спортсменів із національною символікою.

Президент Естонської федерац... Розгорнути

Раніше World Aquatics заборонила федерації РФ з водних видів спорту публікувати результати ЧС, який проходив з 11 липня по 3 серпня. Це викликало напад люті у колишнього хокеїста й депутата Державної думи В’ячеслава Фетісова.