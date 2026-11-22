У футболіста збірної України виявився російський паспорт. Фотофакт

Футболіст молодіжної збірної України Тимур Тутєров, який виступає за англійський "Сандерленд", отримав громадянство Росії у грудні 2020 року. Про це повідомили журналісти проєкту "Слідство.Інфо", які вивчили дані російських державних реєстрів та витоки з баз даних.

Згідно з інформацією реєстраційного обліку МВС Росії, Тутєров народився в Севастополі, який перебуває під російською окупацією. На цій підставі 25 грудня 2020 року, коли футболісту було 16 років, йому видали паспорт РФ. Відомості про отримання російського громадянства також виявили в базі Федеральної податкової служби Росії.

Тимур Тутєров у 2020-му отри... Джерело: Слідство.Інфо Розгорнути

Журналісти встановили, що з 2014 року Тутєров близько десяти разів відвідував окупований Крим. Останній перетин російського кордону зафіксовано 1 січня 2022 року. Того дня футболіст разом із батьками виїхав автомобілем у напрямку України.

Російське громадянство є і в батьків гравця. Його мати отримала паспорт РФ у жовтні 2021 року, а батько відновив російське громадянство в серпні 2025-го. За інформацією окупаційної влади, сім’я проживає в Бахчисарайському районі Криму.

Тимур Тутєров. Джерело: instagram.com/tutierov_timur

Тимур Тутєров починав виступи в українському футболі. У 2018 році він грав за вишгородський "Диназ", а в лютому 2021-го приєднався до юнацької команди "Колоса" з Київської області.

Тимур Тутєров у матчі за "Сандерленд"

У 2024 року у складі юнацької збірної України (до 19 років) став бронзовим призером юнацького чемпіонату Європи, що проходив у Північній Ірландії. З 2025 року регулярно залучався до складу молодіжної збірної України.

Тимур Тутєров у збірній України. Джерело: instagram.com/tutierov_timur

На початку листопада головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера повідомив, що розглядає можливість запросити Тутєрова до основної команди.

"Що стосується виклику Тутєрова до основного складу, то я думав про це. Що стосується Тутєрова, то ми стежимо за всіма футболістами", – заявив фахівець.

Журналісти "Следствие.Инфо" намагалися зв’язатися з футболістом телефоном і надсилали йому запитання в месенджері, однак відповіді не отримали.