"Тварюки": одразу двоє футболістів "Динамо" постраждали від російської атаки. Фото

Футболісти київського "Динамо" Олександр Піхальонок та Олександр Тимчик постраждали внаслідок російських ударів по столиці України ввечері 12 жовтня. Обидва гравці мешкають неподалік один від одного в Дарницькому районі міста, де напередодні у двір 25-поверхового будинку влучив дрон-камікадзе окупаційної армії.

Про це на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram повідомили дружини спортсменів – Карина Тимчик та Ольга Піхальонок. Сім’ї футболістів ще вдень святкували хрестини доньки Тимчиків Мії, а вже ввечері зіткнулися з наслідками ворожої атаки.

Квартира Тимчиків після удару РФ. Джерело: Instagram Карини Тимчик

Місце падіння дрона в Києві. Джерело: Instagram Ольги Піхальонок

Удар ворога по столиці. Джерело: прес-служба Національної поліції

У квартирах динамівців були вибиті вікна та двері. "Наш ЖК. Повний п***ць! Друзі, з нами все гаразд. Нас не було вдома в цей час", – написала Ольга.

У свою чергу Карина була ще лаконічнішою та категоричнішою щодо агресорів. "Кляті тварюки", – підписала вона відео з наслідками нападу.

Сім'я Тимчиків. Джерело: Instagram Карини Тимчик

Піхальонок із родиною. Джерело: Instagram Ольги Піхальонок

Наслідки удару РФ по Києву. Джерело: Instagram Карини Тимчик

Зазначимо, що внаслідок цієї атаки загинули дві жінки – 59 та 39 років. Ще 11 осіб отримали поранення.

Ольга Піхальонок показала на... Джерело: Instagram Ольги Піхальонок Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, в ніч на 12 жовтня російські війська запустили по нашій країні одну ракету та 121 безпілотник. Сили ППО нейтралізували 89 цілей.