Турнірна таблиця Ліги чемпіонів. Яке місце посідає "Шахтар" після матчу з "Фенербахче"

Донецький "Шахтар" напередодні зазнав поразки в Лізі чемпіонів, поступившись на полі лондонського стадіону "Стемфорд Брідж" стамбульському "Фенербахче". Для "гірників" ця невдача стала третьою поспіль, причому з одним і тим самим рахунком 0:1. Це коштувало "гірникам" місця в зоні плей-оф.

Єдиний представник України в основному раунді єврокубків випав із топ-24 турнірної таблиці ЛЧ. Підопічні турецького тренера Арди Турана опустилися на 26-й рядок, маючи в активі чотири набрані очки після виїзної нічиєї в Ейндховені та перемоги над грецьким АЕКом.

"Гірники" відстають на два пункти від останнього прохідного місця до 1/16 фіналу. "Шахтарю" залишилося зіграти з головним аутсайдером братиславським "Слованом" на виїзді, із прямими конкурентами за місце в плей-оф "Лейпцигом" у Німеччині, а також на своєму полі з лідером таблиці мадридським "Реалом".

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів. Джерело: УЄФА

"Шахтар" грає в Лізі чемпіонів. Джерело: ФК "Шахтар"

Варто відзначити успіхи італійського "Комо" та іспанського "Бетіса", які виграли по чотири матчі й ідуть у вісімці найкращих. Нагадаємо, що місце в топ-8 гарантує пряму путівку до другого раунду плей-оф.

Як повідомляв OBOZ.UA, матч "Шахтаря" з братиславським "Слованом" може переписати історію Ліги чемпіонів.