"Цей момент настав..." Харлан зробила заяву про кар’єру

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан оголосила, що відновлює кар’єру після дворічної перерви, пов’язаної з народженням доньки. 36-річна шаблістка додала, що повернеться на доріжку вже за кілька тижнів у французькому Орлеані, де відбудеться етап Гран-прі.

Про це Харлан написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор зізналася, що не очікує на легкий шлях, однак із нетерпінням чекає на перші за два роки міжнародні змагання.

Українські шаблістки виграли Олімпіаду-2024. Джерело: НОК України

Харлан оголосила про повернення у спорт. Джерело: Facebook Ольги Харлан

"Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика перерва. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I’ll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі. І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? Побачимося в Орлеані!" – заявила Харлан у своєму зверненні.

Ольга Харлан. Джерело: Facebook Ольги Харлан

Ольга Харлан і Луїджі Самеле. Джерело: Instagram Луїджі Самеле

Зазначимо, що саме на змаганнях в Орлеані українка виходила на поміст востаннє. Тоді вона програла в другому колі, посівши 17-те місце. Після цього Харлан узяла паузу в кар’єрі через вагітність. 14 червня цього року в Ольги та її бойфренда Луїджі Самеле народилася донька.

Ольга Харлан на Олімпіаді-2024. Джерело: Віталій Клюєв

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