"Це завжди погано": рішення "нової коханки Путіна" викликало негативну реакцію в РФ напередодні чемпіонату Росії з фігурного катання

Російська фігуристка Каміла Валієва, яка втратила так званий нейтральний статус і право виступати на міжнародних змаганнях, вирішила відмовитися від участі в чемпіонаті РФ. Водночас такий крок 20-річної спортсменки викликав негативну реакцію в країні-агресорці, оскільки команда атлетки не назвала його причин.

Зокрема, в коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости" дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Жулін поскаржився на ситуацію. За його словами, відсутність Валієвої, яка відбула чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу, впливає на інтерес уболівальників до першості.

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Камили Валиевой

Олександр Жулін. Джерело: "Матч ТВ"

"Не знаю причини, з якої вона не братиме участі. Звісно, пропуск такого великого турніру – це завжди погано. Чемпіонат Росії втратить у видовищності через її відсутність. Зрештою, Каміла Валієва – це Каміла Валієва. Це ім’я у фігурному катанні. Її люблять по всій Росії та чекають на неї. Не знаю, яке в неї зараз здоров’я. Але просто так вона б не пропускала чемпіонат країни", – сказав Жулін.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання завершився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Камілу Валієву викрили у вживанні допінгу

Однак уже 5 вересня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав відповідний дозвіл спортсменки на участь у змаганнях, що призвело до її повного відсторонення від турнірів. Попри початкові плани, Валієва не стала подавати апеляцію.

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" в Казані й сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Володимир Путін і Каміла Валієва. Джерело: РІА "Новини"

Каміла Валієва на ОІ-2022.

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валієвої.