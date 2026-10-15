"Це викличе роздратування": чемпіонка ОІ з РФ заявила, що Європа шкодить сама собі недопуском росіян до турнірів

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова висловила безглузду думку про те, що європейці шкодять самим собі, коли не пускають до своїх країн російських спортсменів. Депутатка Державної думи обурилася тим, що в ЄС хочуть ввести санкції проти атлетів з РФ.

Про це Журова заявила в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіпа поскаржилася на те, що багато країн відмовляються виконувати рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян.

Росія ізольована від світового спорту.

Європейський Союз. Джерело: Pixabay

"Це очікувано. Але це скоріше емоційна реакція після того, як деякі міжнародні федерації повідомили про заплановане перенесення змагань з Європи. Такими потенційними діями Європа завдасть шкоди лише собі. Не буде міжнародних змагань, не буде інвестицій, розвиток деяких видів спорту сповільниться. Так, ця ситуація все ще може завдавати шкоди нашим спортсменам. Але у міжнародних федерацій та Міжнародного олімпійського комітету, як і в усього спортивного світу, це викличе роздратування", – сказала Журова.

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Світлана Журова. Джерело: РІА "Новости"

Напередодні ця росіянка звинуватила Нідерланди в страху перед Росією через відмову видавати візи гімнастам національної збірної для участі в ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу у підготовці війни проти Росії.