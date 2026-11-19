"Це ще гірше": Путін уперше прокоментував рішення IIHF не допускати збірну Росії до ЧС з хокею U-20

Кремлівський диктатор Володимир Путін поскаржився на те, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) відмовилася допускати збірну Росії до молодіжного ЧС попри постанову Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). Воєнний злочинець, на арешт якого видано ордер Міжнародного кримінального суду, назвав ситуацію "грубим порушенням".

Про це Путін заявив у коментарі російським пропагандистам після саміту в Китаї. Ватажок російської терористичної держави, який не визнає міжнародного права, раптом заговорив, що щодо Росії воно має діяти й виконуватися.

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"Що стосується невиконання рішень міжнародного спортивного суду – це ще гірше, це означає просто зневагу до норм права, у цьому випадку – норм міжнародного спортивного права. Це грубе порушення Олімпійської хартії та кроки в напрямку знищення олімпізму загалом. Спорт, як і мистецтво, має об’єднувати людей, але хтось, мабуть, не хоче цього об’єднання, а хоче наростання тривожної, конфліктної ситуації", – сказав Путін.

Путін грає в хокей.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на рішення IIHF не допускати РФ до молодіжного ЧС. Це сталося після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про усунення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів.

Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

Збірна Росії з хокею

Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з нею. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам візи для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.