"Це не лікується..." Захарова відреагувала на рішення Фінляндії щодо збірної Росії та стала посміховиськом

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Фінляндію в неонацизмі після відмови російським фігуристам у в’їзді до країни. Її заява викликала насмішки й різку критику серед уболівальників, які звернули увагу на підміну понять і відсутність конкретних дій з боку російського зовнішньополітичного відомства.

"Знали, що наші їдуть по медалі, і не пустили. Неонацизм у повний зріст", – заявила Захарова в ефірі "МатчТВ", коментуючи ситуацію.

Марія Захарова

На турнір у Фінляндії мали вирушити кілька представників російської збірної. Серед заявлених учасників були Євген Семененко, спортивні пари Анастасія Мішина й Олександр Галлямов, Олександра Бойкова й Дмитро Козловський, а також Катерина Чикмарьова й Матвій Янченков.

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Однак російські спортсмени не змогли потрапити на змагання через відмову фінської влади у в’їзді.

Висловлювання Захарової висміяли російські вболівальники. У мережі не зрозуміли, до чого тут неонацизм, і нагадали Захаровій, що відмова у в’їзді росіянам не означає переслідування за національною ознакою.

"А якщо вона не може відрізнити націю від громадянства, то це не лікується", – написав один із коментаторів. Його повідомлення зібрало 71 позитивну оцінку.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інший користувач звернув увагу на те, що представниця МЗС Росії не пояснила, яких конкретних заходів відомство збирається вжити після рішення Фінляндії.

"Це все зрозуміло, а що робитимете? Ви ж начебто зовнішньополітичне відомство, це ваші обов’язки. А таку промову може виголосити будь-хто", – йдеться в одному з коментарів.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Деякі учасники обговорення прямо порадили Захаровій утриматися від подібних заяв. "У цій ситуації їй краще було б промовчати. Все одно нічого нового не сказала", – зазначила користувачка, відповідаючи на критику виступу представниці МЗС.

Дісталося Захаровій і за постійне використання звинувачень у нацизмі. "Як завжди, про неонацизм сказала, а про сегрегацію забула", – написав ще один уболівальник.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інші коментатори висміяли відсутність практичних кроків з боку російських чиновників, які обмежуються публічними заявами. В обговоренні з’явилися й іронічні зауваження про "червоні лінії", погрози та чергові висловлення занепокоєння.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru