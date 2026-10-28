"Це дуже смішно". Мама Костюк штрафує дітей за розмови російською мовою

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, що її мати вимагає від юних спортсменів спілкуватися українською мовою під час тренувань. За розмови російською вона штрафує, а також проводить виховні бесіди з дітьми та їхніми батьками.

Про це Костюк повідомила в інтерв’ю українській журналістці Марічці Падалко, розповівши про мовну ситуацію в дитячому спорті України.

"Це дуже смішно, але мама штрафує дітей за те, що вони розмовляють між собою російською мовою. Я не знаю, які там точно штрафи, уже не пам’ятаю, що саме вони роблять", – сказала тенісистка.

За словами Костюк, у її матері діє правило: діти можуть розмовляти вдома російською, якщо самі цього хочуть, але на тренуваннях мають використовувати лише українську мову.

"Ви хочете говорити вдома російською – це вже ваше право, але коли ви приходите на тренування, то тут розмовляєте тільки українською. І це важко", – розповіла спортсменка.

Марта Костюк дала інтерв’ю Марічці Падалко. Джерело: Кадр із відео

Костюк також зазначила, що її мати регулярно пояснює дітям та їхнім батькам важливість використання української мови. За словами тенісистки, вона намагається запроваджувати цю практику й пояснювати оточенню значення мови в повсякденному житті.

Окремо спортсменка звернула увагу на ситуацію з українською мовою в дитячому спорті. За її словами, знайти секцію з україномовним тренером буває непросто, зокрема у футболі.

Марта з батьком і матір’ю. Джерело: BTU

Хто така мама Марти Костюк

Таліна Бейко, мати Марти Костюк, колишня професійна тенісистка і тренерка. У 1990-х роках вона представляла Україну на міжнародних змаганнях, виступала в Кубку Федерації у 1995 році та виграла два одиночні титули ITF. Бейко стала першою тренеркою доньки й керувала її підготовкою з раннього дитинства.

Таліна Бейко. Джерело: vogue.ua

Зараз Таліна Бейко продовжує працювати з юними тенісистами. Вона бере участь у проєктах Фонду Марти Костюк, спрямованих на розвиток дитячого тенісу в Україні, і є головною тренеркою тренувально-освітнього табору для дітей в Іспанії, організованого фондом у 2026 році