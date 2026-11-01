"Це буде великий бій". Усик підтвердив, що битиметься з непереможним чемпіоном. Відео

Олександр Усик (25-0, 16 КО) підтвердив намір провести поєдинок із 29-річним американцем Девідом Бенавідесом (32-0, 26 КО). Український боксер розглядає можливість повернення до першої важкої ваги, де хоче зустрітися з чинним чемпіоном.

Девід Бенавідес

Про це 39-річний ексабсолютний чемпіон світу у надважкій вазі розповів в інтерв’ю Майку Коппінджеру. Журналіст нагадав Усику слова його радника Сергія Лапіна про плани провести бій із Бенавідесом саме в крузервейті і попросив пояснити такий вибір вагової категорії.

"Тому що я зачистив надважку вагу й повертаюся до своєї вагової категорії", – відповів українець.

Усик підтвердив бій із Бенавідесом

Також Усик повідомив, що зараз важить близько 96-97 кг. За його словами, проведення поєдинку в першій важкій вазі дозволить обом боксерам вийти на ринг у звичних для цієї категорії умовах.

Коппінджер уточнив, чи пов’язане рішення українця з бажанням не залишити суперникові жодних виправдань у разі поразки. Усик погодився з таким припущенням.

"Якщо в мене буде можливість виступити в крузервейті, я повернуся. Це буде великий бій. Тому що Бенавідес – великий чемпіон. І я теж трохи", – сказав українець.

Бенавідес раніше виступав у суперсередньому та напівважкому дивізіонах, а потім перейшов у першу важку вагу. Американець залишається непереможеним на професійному рингу.

Олександр Усик із чемпіонськими поясами.

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик свій останній бій провів 23 травня 2026 року проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Наш співвітчизник переміг технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча до зупинки поєдинку поступався за двома суддівськими записками. До цього в липні 2025 року нокаутував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді.

Поєдинок виявився дуже непро... Розгорнути

Давид Бенавідес 2 травня 2026 року нокаутував мексиканця Хільберто Раміреса в шостому раунді.

Бенавідес нокаутував Раміреса

Завдяки цій перемозі здобув титули WBA і WBO у першій важкій вазі. У листопаді 2025-го зупинив Ентоні Ярда технічним нокаутом у сьомому раунді