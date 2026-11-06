Тренер "Зеніта", якому допомагає зрадник Тимощук, назвав війну в Україні конфліктом і обурився відстороненням

Головний тренер санкт-петербурзького "Зеніта" Сергій Семак висловив безглузде обурення відстороненням Росії від міжнародних турнірів. 50-річний уродженець Луганської області відзначився лицемірством, назвавши злочинну війну РФ проти України, спрямовану на знищення нашої країни, конфліктом.

Про це Семак заявив в інтерв’ю офіційному сайту "Зеніта". Фахівець, помічником якого є зрадник України Анатолій Тимощук, повторив традиційні наративи кремлівської пропаганди про спорт поза політикою і про те, що багато країн ведуть воєнні дії.

Росія ізольована від світового футболу

Збірна Росії з футболу. Джерело: РФС

"Футбол упирається в рішення деяких країн. Там, де вплив країн, які зараз перебувають у конфронтації, менший, там і проблем менше. Але всі ми, безумовно, чекаємо, коли всі види спорту й усі спортсмени будуть у рівних умовах, і братимемо участь у всіх турнірах. Чому тоді допускають інші країни, які беруть участь у численних конфліктах, а Росію не допускають – це питання, відповідь на яке всі чудово розуміють, але рішення поки немає, і найбільше зараз страждають спортсмени та вболівальники", – сказав Семак.

Анатолій Тимощук і тренер "З... Розгорнути

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Напередодні в РФ повідомили про "безстрокове відсторонення" російських команд від міжнародних змагань, виключивши передання справи до спортивного арбітражу.

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної Росії Валерій Карпін назвав нинішнє відсторонення команди найжахливішим моментом в історії, згадавши про матчі з Україною.