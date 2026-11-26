Тренер ПСЖ зробив роздратовану заяву про українця Забарного після матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер французького "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке захоплено відгукнувся про гру українця Іллі Забарного після матчу Ліги чемпіонів із "Ромою", у якому наш футболіст відзначився забитим голом. Водночас іспанський фахівець роздратовано відреагував на запитання журналіста, який зазначив, що в нього "склалося враження" про прогрес гравця.

Про це повідомляє видання Le Figaro, наводячи слова Енріке з пресконференції після поєдинку. За словами наставника ПСЖ, Забарний демонструє неймовірні клас і майстерність, а в поєдинку проти "Роми" українець показав практично ідеальний футбол, чого не хочуть помічати аналітики.

Забарний забив дебютний гол у Лізі чемпіонів

"У вас складається враження, що він почувається комфортніше? Лише враження? Це неймовірно. Продовжуйте в тому ж дусі. Він майже ідеальний. Дуже розумний, фізично добре підготовлений, добре володіє м’ячем. Важко змінити менталітет експертів і журналістів... Він блискуче розпочав сезон, і я радий бачити його рівень, зважаючи на його молодий вік", – сказав Енріке.

Нагадаємо, ПСЖ і "Рома" зіграли внічию 2:2. Забарний провів на полі всі 90 хвилин і отримав від статистичних порталів одну з найвищих оцінок серед усіх футболістів.

Луїс Енріке. Джерело: ФК ПСЖ

Оцінки за матч ПСЖ – "Рома". Джерело: WhoScored

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