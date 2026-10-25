Камера зняла, як "знущаються" з Магучіх у Лос-Анджелесі. Відео

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тренується в Лос-Анджелесі під керівництвом свого наставника Сергія Степанова. Тренер у себе в Instagram виклав невелике відео, у якому показав, як "знущається" з підопічної.

Ярослава Магучіх. Джерело: Кадр із відео

На кадрах Магучіх тягне за собою спеціальну тренувальну платформу за допомогою еластичних стрічок. На конструкції для обтяження стоїть сам тренер, палицею "підганяючи" Ярославу, щоб вона не зупинялася.

Відео знято в Red Bull Athlete Performance Center (APC) – ультрасучасному тренувальному та реабілітаційному комплексі, створеному компанією Red Bull для підготовки своїх елітних спортсменів.

Заклад закритий для звичайних відвідувачів. Тут тренуються лише професійні атлети Red Bull (від гонщиків Формули-1 і мотогонщиків до олімпійських чемпіонів і кіберспортсменів).

Центр оснащений високотехнологічним діагностичним і спортивним обладнанням, кріокамерами, системами аналізу біомеханіки рухів, а також штатом спортивних лікарів, тренерів і нутриціологів.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Ярослава Магучіх зізналася, що має намір найближчі два місяці провести насичений тренувальний збір у США. 25-річна легкоатлетка підтвердила, що починає готуватися до майбутнього сезону і, зокрема, до чемпіонату Європи в приміщенні.

Магучіх у США. Джерело: instagram.com/rosya_dp/

7 жовтня в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, щопочинає підготовку до зимового сезону.