Топовий розклад "Шахтаря", колишні "Барселони" та подвійне норвезьке диво. Головні історії на групу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів повертається! І драма відбувається не лише на футбольному полі. Окрім карколомних камбеків і фантастичних перемог, не менш важливо бачити й іншу сторону гри – це історії, приховані за кожною командою. Наприклад, чи дійсно в "Шахтаря" гратиме один і той самий склад? Чи що норвежцям треба програти перші 5 матчів, щоб бути новою зіркою турніру? OBOZ.UA розповідає про найцікавіші історії Ліги чемпіонів, яка цього року знову не без сенсацій.

Ким "Шахтар" буде тиснути далі?

Цього тижня єдиний український клуб у єврокубках продовжить свій виступ. Тепер гратимуть у Лондоні, на новій арені, ми писали про це тут. Основа "Шахтаря" надалі залишається суто бразильською і, порівняно з минулою грою проти ПСВ, на АЕК ми не чекаємо особливих змін стартової одинадцятки. Та й надалі на склад можуть впливати лише травми. Календар випав так, що гірники будуть у тонусі аж до лютого. Після "Вереса" (3:0) – Ліга чемпіонів. Опісля одразу відпочинок з "Колосом" і виїзд на гру з "Інтером". Потім середняк "Зоря" і нове Класичне в Кубку України. Так балансно буде найближчі 3 місяці, це доволі довгий відрізок і питання – чи вистачить у Турана запасу сил в головних гравців на весь цей період? Адже головна перевірка для "Шахтаря" буде в січні, коли наш сезон вже давно піде на зимову паузу, а суперником стане "Реал". Показово, що цей матч пройде в Лондоні, де точно будуть повні трибуни. Тренерський штаб чекає велика стратегічна робота з роздумами.

Донецький клуб має витримати... Джерело: ФК "Шахтар" Розгорнути

"Барселона" чекає на колишніх з усіх боків

Родрі тільки-но перейшов до каталонців, але вже скоро Англія за ним повернеться. Півзахисник у грудні має всі шанси вийти в основі проти "Манчестер Сіті". Така ж історія і в гравця ПСЖ Феррана Торреса, який залишив іспанців тільки влітку, але через півтора тижні має знову зіграти проти колишньої команди. Канонічно, що саме ця пара традиційно дарує нам драму кожної хвилини. Але найцікавішою буде історія з головним тренером "Комо" Сеском Фабрегасом – у нього 150+ ігор за "Барселону" за всього 3 сезони. А тепер коуч, який закінчив із великим футболом у 2023 році та створив головну італійську сенсацію року, повертається до Іспанії. Його дебютний груповий етап у ЛЧ завершиться саме на "Камп Ноу" і як іронічно, що "Комо" почали в еліті з перемоги, знищивши "Лейпциг". Для кожного зі згаданих чинних і колишніх футболістів матч проти "Барселони" буде чимось особливим, а найсмачніше нам залишили на фінал етапу.

Родрі – один із футболістів,... Джерело: Barcelona FC Розгорнути

У чемпіона складні часи?

Спадщина "Реала" – багато ЛЧ поспіль і три такі виграші у 2016-18 роках. Зараз у них з’явився серйозний конкурент у вигляді ПСЖ і саме такий рекорд у парижан у голові на старті нової кампанії. Команда Луїса Енріке кожного року глузує над нами, коли починає невпевнено, але розгром "Слована" 6:1 натякає, що французи поклали всі сили на міцний старт, без розгойдування і боротьби через плей-оф. Легкі очки вже взяли, але далі вдома будуть "Барселона", "Рома" та "Галатасарай". На долю чемпіона випаде ще амбіційний новачок "Комо" і двічі англійці, а "МанСіті" з "Астон Віллою" це велика перепона в останні роки. Тому для ПСЖ попереду складні часи, адже у власному чемпіонаті за золото теж треба гризтися.

Чинний переможець Ліги чемпі... Джерело: PSG Розгорнути

Перемога "Арсенала" була випадковою?

"Арсенал" був потужним у Лізі чемпіонів того року, але йшов турніром дуже нудно. Так, вони не програли жодної гри та могли взяти бажаний трофей, але нічиїх було забагато як і невлучних ударів із пенальті. Минулого сезону Артеті вдалося утримати унікальне лідерство в АПЛ і виграти лігу, але багато експертів зійшлися на думці, що причиною чемпіонства стали проблеми "Манчестер Сіті" протягом весни. Здається, що поряд із канонірами завжди є якесь "але" і цього сезону в ЛЧ такою перепоною може стати щонайменше "Реал". Лондонцям подобається такий жереб, адже іспанський клуб ще ніколи не перемагав їх у Лізі чемпіонів. А от на виїзді підопічні Мікеля Артети можуть постраждати: "Баварія", "Славія", "Бетіс" і вже минуле "Наполі", коли за тотальної домінації ледь вдалося забити; цілий калейдоскоп імовірних варіантів. "Арсенал" має заряджений склад, який ледь забиває та забирає перемоги на вдачі. Чи вистачить цієї вдачі на щільний сезон?

Замість нуля – одразу дві норвезькі команди

Цього року в групу Ліги чемпіонів вийшло одразу два клуби. Але якщо для "Вікінга" це раптовий випадок дебютанта єврокубків, то з іншого боку є "Буде", і "Буде" точно хоче бути в ЛЧ. Готують сценарій як у минулому сезоні: попри те, що вони у вересні розгромно влетіли "Баварії" 0:5, це нагадує надуспішний сезон 25/26. Тоді жовті взагалі 5 ігор поспіль були без перемог – а потім увірвалися в наступну стадію, де була виграшна п’ятиматчева серія над "Манчестер Сіті", "Атлетіко", "Спортингом" та двічі над "Інтером". Саме через це ми побачили скандинавів аж так далеко. Жереб поклав їм одразу два німецькі гранди – вже цього тижня чекає "Боруссія". Але далі ще можливий новий тріумф над "Атлетіко", якого підопічні К’єтіля Кнутсена рівно через рік прийматимуть вдома і це буде ключова гра для виходу в наступний етап.