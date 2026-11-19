"Тільки цього зараз бракувало..." У Держдумі зробили заяву щодо "українського питання" і стали посміховиськом для російських уболівальників

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Петро Толстой пов’язав повернення російських спортсменів на міжнародні змагання з позицією країни щодо війни в Україні. Його слова викликали різку реакцію російських уболівальників: користувачі висміяли заяву депутата й нагадали, що саме політичні рішення призвели до відсторонення російських команд від турнірів.

Приводом для висловлювання стала ситуація з російськими хокеїстами. Раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (ІІХФ) повернути збірні Росії на міжнародні змагання. Однак організація оголосила, що російська молодіжна команда не виступить на чемпіонаті світу через позицію уряду Канади, який мав намір відмовити хокеїстам у видачі віз.

Коментуючи перспективи повернення російських спортсменів, Толстой заявив, що цей процес залежить від політичної ситуації.

"Повернення російських спортсменів у світовий спорт – це насправді похідна від політики. Це, зокрема, плід щоденної праці наших солдатів і офіцерів на передовій. Тому що твердішою буде позиція Росії, зокрема щодо українського питання, то шанобливішим буде ставлення до країни", – сказав депутат в інтерв’ю "Газете.Ru"

Петро Толстой. Джерело: ТАСС

Такі слова парламентаря викликали бурхливу реакцію в мережі. Багато користувачів із РФ не погодилися з тим, що подальше посилення позиції щодо України може допомогти російському спорту.

"Відсторонення спортсменів – це плід вашої політики. А повернення поки що ніякого немає", – написав один із уболівальників.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інші нагадали, що до початку війни російські спортсмени виступали на міжнародних турнірах, а тепер ціле покоління атлетів ризикує провести кар’єру без великих змагань.

"П’ять років перемагаємо, скоро покоління спортсменів піде на пенсію, так і не побачивши міжнародних змагань", – зазначив користувач. Інший коментатор додав, що з часом і вболівальники можуть так і не дочекатися повернення російських команд.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Окремо депутату дісталося за згадку про військових. Один із користувачів поцікавився, чи відправив Толстой своїх дітей і дітей депутатів із власної фракції на передову.

Деякі коментарі були ще різкішими. "Та що ти, чорт забирай, таке верзеш", – написав один із читачів. Інший обмежився короткою реакцією: "Може, просто помовчати?"

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Не обійшлося й без нагадувань про те, що міжнародна ізоляція російського спорту почалася не сама собою. "Хто-небудь передайте йому, що до появи на "передовій" нікого з наших спортсменів не відсторонювали", – написав уболівальник.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Один із уболівальників відреагував на слова депутата: "Тільки цього зараз не вистачало... І так усе дуже крихке, але треба чоботом тупнути!?"

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru