Тенісистка, яку виключили зі збірної України, заявила, що більше не вийде на корт цього сезону

Українська тенісистка Олександра Олейникова оголосила, що більше не виходитиме на корт у 2026 році. Спортсменка також повідомила про намір узяти одну з найдовших пауз у своїй кар'єрі, щоб відновити фізичні та психологічні сили.

Про своє рішення 25-річна Олейникова розповіла в Instagram. Вона подякувала тренерам, фізіотерапевту, фахівцям із фізичної підготовки та вболівальникам, які підтримували її протягом сезону.

"Цього року я достроково завершую сезон і планую взяти одну з найдовших пауз у спорті за свою кар'єру. І вперше я сама дуже хочу цієї паузи", – написала тенісистка.

За словами українки, зараз їй необхідно відновитися не лише фізично, а й психологічно. Крім того, вона має намір приділяти більше часу справам, не пов'язаним із тенісом.

Олейникова зізналася, що 2026 рік приніс їй важливі спортивні досягнення, однак за межами корту сталися події, які вплинули на її ставлення до спорту.

"Я хочу дарувати людям емоції та енергію своїми виступами незалежно від результатів, але мені дуже сумно визнавати, що зараз я зовсім не маю сил. Я завжди була відвертою з людьми, тому не можу вдавати, що все добре", – пояснила спортсменка.

Окремо Олександра відзначила допомогу, яку їй вдалося організувати завдяки своїм можливостям і публічності. Саме передачу допомоги вона назвала головним досягненням року й подякувала всім, хто долучився до цієї роботи.

Нагадаємо, у вересні Олейникова не потрапила до остаточного складу збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг. Спочатку тенісистка була в попередній заявці, однак після US Open їй повідомили, що в команді проведуть заміну. Олександра припускала, що рішення могло мати неспортивні причини. Капітан збірної Ілля Марченко підтвердив її відсутність у складі, зазначивши, що позиція Олейникової від початку не була гарантованою.

Останнім турніром українки в сезоні стали змагання WTA 250 у Гонконзі. Там вона поступилася в першому колі представниці Австралії Талії Гібсон.

Сезон-2026 став для Олейникової найуспішнішим у кар'єрі з погляду рейтингу. Вона піднімалася на 41-ше місце у світовому рейтингу WTA, а завершила рік на 62-й позиції.