Тенісистка Костюк приїхала до Києва та розповіла про апокаліпсис у соцмережах через обстріли

Друга ракетка України Марта Костюк розкрила різницю між сприйняттям інформації про обстріли країни та Києва під час перебування в самому місті й за кордоном. За словами тенісистки, коли вона приїжджає додому, то набагато спокійніше переживає удари Росії.

Про це Костюк розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Марічки Падалко. 10-та ракетка світу наголосила, що їй неймовірно складно читати новини про ракетні та дронові атаки на Київ, коли вона перебуває на міжнародних турнірах, адже ця інформація створює враження повного жаху.

Марта Костюк під час матчу

Жіноча збірна України з тенісу. Джерело: Федерація тенісу України

"Коли я перебуваю тут, у Києві, то навіть під час обстрілів можеш нічого не чути. Два дні були удари, але я просто спала, а коли прокинулася, прочитала новини. Коли ти не в Україні, читаєш новини й соцмережі, то тобі здається, що тут просто якийсь апокаліпсис. Але я можу одразу сказати, що атмосфера тут, звісно, інша, ніж коли читаєш новини. Я повністю відчуваю настрій людей. Я розумію, через що вони проходять", – зізналася спортсменка.

Крім того, Костюк розповіла про своє ставлення до російської мови на тлі агресії РФ, згадавши, що в дитинстві їй було важко говорити виключно українською через оточення.

Марта Костюк. Джерело: скриншот відео YouTube-каналу Марічки Падалко

Наслідки російської атаки на Київ. Джерело: Фото із соцмереж

Як повідомляв OBOZ.UA, Марта Костюк розповіла, як її мама-тренерка поводиться з дітьми, які розмовляють російською мовою між заняттями.