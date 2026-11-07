Тенісистка-чемпіонка з Москви відмовилася грати на Підсумковому турнірі. Місце віддали українці

Перша ракетка світу Олена Рибакіна знялася з Підсумкового турніру WTA 2026 року, який проходить в американському Індіан-Веллсі. Її місце у змаганні посіла українка Марта Костюк, яку заявили як першу запасну і яка весь цей час тренувалася на кортах у США.

Костюк тренувалася у США. Джерело: instagram.com/martakostyuk/

Марта потрапила до однієї групи з Коко Гофф, Джессікою Пегулою та Ліндою Носковою. Перший матч на турнірі 24-річна киянка проведе в неділю, 8 листопада, проти чеської тенісистки.

Марта Костюк. Джерело: instagram.com/martakostyuk/

Україна вперше в історії буде представлена на Підсумковому турнірі одразу двома спортсменками. Окрім Костюк, у змаганнях візьме участь Еліна Світоліна.

Світоліна візьме участь у пі... Джерело: WTA Розгорнути

Казахстанська тенісистка, яка народилася в Москві, відмовилася від участі через проблеми зі здоров’ям. Рибакіна повідомила, що її організм поки не готовий до нових навантажень, тому вона має намір зробити паузу для відновлення та підготовки до наступного сезону.

Єлена Рибакіна. Джерело: WTA

"Мені дуже сумно повідомляти всім моїм уболівальникам і тим, хто мене підтримує, що, на жаль, цього року мені доведеться знятися з Підсумкового турніру ВТА. У мене був неймовірний сезон, але фізично моє тіло поки не готове до змагань. Я збираюся провести деякий час удома, відпочиваючи й відновлюючись, щоб підготуватися до сезону-2027", – заявила спортсменка.

Рибакіна знялася з турніру

Рибакіна також побажала удачі учасницям турніру й зазначила, що розраховує повернутися до Індіан-Веллса в березні наступного року.

Для 26-річної тенісистки ці змагання мали стати можливістю захистити титул. У 2025 році вона виграла Підсумковий турнір у Ер-Ріяді, здобувши перемоги в усіх матчах. Тоді Рибакіна потрапила до основної сітки як остання учасниця, яка отримала путівку на змагання.

Рибакіна виграла Підсумковий турнір 2025

У нинішньому сезоні представниця Казахстану стала першою тенісисткою, яка гарантувала собі участь у підсумковому турнірі. Це сталося завдяки перемозі на Відкритому чемпіонаті США, де вона здобула третій титул на турнірах Великого шлема й піднялася на першу сходинку світового рейтингу.

Рибакіна виграла Відкритий чемпіонат США

Перший матч Марти Костюк у групі проти Лінди Носкової на Підсумковому турнірі WTA розпочнеться 8 листопада 2026 року о 22:00 за київським часом.

Світоліна проведе свій матч на Підсумковому турнірі проти росіянки Мирри Андрєєвої 9 листопада (понеділок) орієнтовно о 23:30 за київським часом. Уже стало відомо, де можна буде подивитися гру.