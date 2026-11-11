Блог | Татуювання з портретом тренера: головні факти про ЧС-2026 з футболу

Кажуть, від футболу не втекти, від футболу немає порятунку. Сьогодні, друзі, ми знову поговоримо про вашу улюблену гру. Грайте у футбол, ходіть на стадіони, уболівайте за улюблені команди, нехай вони тішать вас. Багато цікавого про футбол читайте на OBOZ.UA.

Головною футбольною подією 2026 року, безсумнівно, став чемпіонат світу. Понад місяць він був у центрі загальної уваги. Ми з нетерпінням чекали результатів матчів мундіалю. Якщо була така можливість, до ранку засиджувалися біля телевізорів, стежачи за перипетіями футбольних баталій. Хтось дивився матчі у США, хтось – у Мексиці чи Канаді, де проходив турнір.

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Давайте, друзья, вновь вернемся к событиям незабываемого ЧМ-2026. Ведь все хорошее не забывается, а футбол – это всегда яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Лучшим вратарем чемпионата мира признали испанца Уная Симона. Награду лучшему молодому игроку турнира получил защитник сборной Испании и "Барселоны" Пау Кубарси.

Во время чемпионата, а именно 24 июня, 39 лет исполнилось Лионелю Месси. 13 июля свое 19-летие отметила восходящая звезда мирового футбола Ламин Ямаль. Всего же турнир проходил с 11 июня по 19 июля и объединил 48 сборных, матчи которых принимали 16 городов США, Мексики и Канады.

Бронзовые медали ЧМ-2026 достались сборной Англии. Чемпионы мира 1966 года обыграли в матче за третье место команду Франции со счетом 6:4.

Перед началом чемпионата его организаторы волновались, удастся ли заполнить трибуны стадионов во всех 16 городах, особенно учитывая довольно высокую стоимость билетов. Однако опасения оказались напрасными: стадионы были заполнены на 99,7 процента. И это несмотря на то, что на вторичном рынке стоимость билетов на финальный матч между Испанией и Аргентиной достигала десятков тысяч долларов. Желающие попасть на решающую игру все равно находились.

Перед ЧМ-2026 защитник сборной Испании Марк Кукурелья пообещал: если его команда завоюет Кубок мира, он сделает на руке татуировку с портретом главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте. Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале со счетом 1:0 после дополнительного времени. А Кукурелья от своего обещания не отказался и действительно сделал татуировку с изображением наставника национальной команды.

Так завершился незабываемый чемпионат мира, подаривший болельщикам множество ярких матчей, неожиданных результатов и историй, которые еще долго будут вспоминать любители футбола.