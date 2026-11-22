Січкар розповіла про "крінж і трешняк", які побачила в домі знаменитого українського футболіста. Відео

Колишня дружина ексфутболіста збірної України Владислава Ващука Маргарита Січкар згадала про візит до будинку неназваного українського футболіста. За її словами, інтер’єр особняка запам’ятався їй величезним сімейним портретом, на якому господарі будинку були зображені в костюмах англійських аристократів.

Під час розмови про розкішні інтер’єри Маргарита зізналася, що якось гостювала в Лондоні в цього гравця, який тоді виступав в Англії. Його дружина також часто їздила до британської столиці.

"Уяви собі величезну картину, на ній зображені вона, він і їхня дитина. Як англійські лорди. Він у цих панталонах, вона ось у цьому криноліні", – розповіла Січкар в інтерв’ю українській блогерці Марічці Довбенко.

При цьому розмір картини був співмірним із полотнами, які можна побачити в англійських замках.

"Оце кринж. Оце трешняк", – так Січкар описала свою реакцію на побачене.

Січкар на інтерв’ю у Довбенко

Вона також згадала, що перед візитом чоловік попросив її нічого не говорити про інтер’єр. Водночас прізвище футболіста Маргарита називати не стала, запропонувавши глядачам самостійно здогадатися, про кого йдеться.

Ведуча поцікавилася, чи збереглася картина після можливого розлучення подружжя. Однак відповіді на це запитання в інтерв’ю не пролунало.