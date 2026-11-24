Світоліна вперше прокоментувала образи Соболенко на адресу українців на Підсумковому турнірі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна висловила захоплення перемогою над експершою ракеткою світу Ариною Соболенко на Підсумковому турнірі. При цьому під час матчу білоруска відзначилася образами на адресу наших уболівальників, однак одеситка, за її словами, взагалі не зосереджувалася на цьому епізоді.

Про це Світоліна заявила в інтерв’ю "Суспільне Спорт", уперше відреагувавши на поведінку спортсменки з РБ. Наша співвітчизниця зазначила, що сам епізод став для неї моментом повної концентрації на своїй грі, яка дозволила вдруге в кар’єрі здобути перемогу над цією суперницею.

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Аріна Соболенко

"Я не чула, що саме вона казала, але бачила, що їй не подобалися деякі вболівальники – саме з України. Бачила, що це на неї тисне, а мені потрібно було просто сфокусуватися на своїх діях. Намагалася не відволікатися на те, що відбувається по той бік сітки, виходити, робити свою справу і вигравати. Для мене це стало додатковою мотивацією і моментом максимальної концентрації. Дуже рада, що вдалося обіграти її на такому великому турнірі", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, на Підсумковому турнірі-2026 українка дійшла до фіналу, де програла Миррі Андрєєвій із РФ. Після матчу представниця країни-агресорки несподівано звернулася до Світоліної. В свою чергу наша тенісистка назвала таку поведінку суперниці провокативною.

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Вболівальники Еліни Світоліної

Як повідомляв OBOZ.UA, Арина Соболенко вибачилася за образливу реакцію на адресу українців у матчі з Еліною Світоліною на Підсумковому турнірі.