Світоліна розповіла, яку пораду отримала від Монфіса після розлучення

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зізналася, що не замислювалася про дострокове завершення сезону після розлучення з французом Гаелем Монфісом. За словами нашої співвітчизниці, вона практично одразу відкинула варіант відмови від виступу на Підсумковому турнірі-2026, на який повернулася цього сезону після восьмирічної перерви.

Про це Світоліна розповіла в ефірі YouTube-каналу Tennis Legends, підбиваючи підсумки року, який став одним із найуспішніших у її кар’єрі. Водночас українка додала, що радилася з Монфісом щодо свого рішення, і той також виступив за поїздку на супертурнір, який приймав американський Індіан-Веллс.

Еліна Світоліна

Гаель Монфіс і Еліна Світоліна

"Варіант дострокового завершення сезону я навіть не розглядала. Я обговорювала це з Гаелем, і він також виступив за те, що головне – гідно завершити сезон. Ми від початку планували, що я приїду до США і закінчу сезон, попри всі обставини, зокрема психологічні труднощі, з якими мені довелося зіткнутися. Виступити на Підсумковому турнірі було моєю метою, і Гаель мене в цьому підтримав. Тепер у нас з’явилося трохи часу, щоб усе владнати, зокрема питання, пов’язані з нашою донькою. Рада, що все нарешті позаду", – заявила Світоліна.

Нагадаємо, на Підсумковому турнірі-2026 українка дійшла до фіналу, де програла Миррі Андрєєвій із РФ. Після матчу представниця країни-агресорки несподівано звернулася до Світоліної. Своєю чергою наша тенісистка назвала таку поведінку суперниці провокативною.

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Мірра Андрєєва

Як повідомляв OBOZ.UA, у середині жовтня Еліна Світоліна оголосила про розставання з французом Гаелем Монфісом після п’яти років шлюбу. Тенісистка також відповіла, чи почувається щасливою після розлучення.