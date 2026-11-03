Світоліна показала, чим займається після розлучення з Монфісом. Фото
Наша славетна тенісистка гот...
Розгорнути
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поділилася фотографією, на якій відпочиває. 32-річна спортсменка опублікувала знімок після оголошення про завершення шлюбу з французьким спортсменом Гаелем Монфісом.
На фотографії Світоліна лежить на шезлонгу біля панорамного вікна. На ній синя майка й темні шорти, а на задньому плані видно пальму, блакитне небо та гірський пейзаж. Спортсменка фотографує себе крізь скло й передає привіт своїм підписникам у соцмережах.
Еліна Світоліна перебуває в Каліфорнії.
Джерело: instagram.com/elisvitolina
Зараз Світоліна перебуває в Каліфорнії, де готується до Підсумкового турніру WTA. Змагання відбудуться з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі. Українка отримала право виступити на турнірі завдяки тому, що увійшла до вісімки найкращих тенісисток сезону. У рейтингу WTA вона посідає шосте місце.
Склад учасниць Підсумкового турніру
Як повідомляв OBOZ.UA, 19 жовтня 32-річна Світоліна оголосила про завершення шлюбу з Монфісом. Серед обставин, які негативно вплинули на стосунки, вона назвала постійні роз'їзди, напружений графік змагань і тиск публічного життя.
Еліна Світоліна вийшла заміж...
Джерело: Instagram Юліана Світоліна
Розгорнути
Також знаменита українка пояснила своє рішення особистими переживаннями та психологічними наслідками повномасштабної війни в Україні. Водночас вона наголосила, що Гаель підтримував її у складний період, а їхня 3-річна донька залишиться головним пріоритетом для обох батьків.
Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай
Монфіс також прокоментував розрив. Француз зізнався, що переживає непростий період, а розставання завдало йому сильного емоційного болю.
Гаель Монфіс.
Джерело: instagram.com/iamgaelmonfils/
Після оголошення про розставання Світоліна знялася з турніру в Токіо, щоб приділити увагу особистому життю та психологічному стану.
Еліна Світоліна.
Джерело: instagram.com/elisvitolina/
Раніше Еліна показала себе після того, як розсталася з Монфісом.
Еліна Світоліна розсталася з Монфісом.
Джерело: instagram.com/elisvitolina/
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок