"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про те, що разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом ухвалила рішення про розлучення. 32-річна спортсменка зазначила, що з початком злочинної війни Росії проти України вона в буквальному сенсі втратила себе.

Про це Світоліна повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. За словами тенісистки, вона провела чимало безсонних ночей, переживаючи та намагаючись зрозуміти, як жити далі. Еліна додала, що Монфіс з розумінням поставився до її ініціативи розірвати шлюб.

Світоліна та Монфіс. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

"Усі знають, як багато для мене значить Україна. Але я рідко говорила про те, як війна вплинула на мене зсередини. Сьогодні я хочу бути відвертішою. Ви не бачили моїх безсонних ночей, сумнівів і того, як я поступово втрачала саму себе. Гаель бачив усе це. Згодом я зрозуміла, що мені потрібно знайти шлях назад до себе – і зробити це, залишаючись у шлюбі, неможливо. Це найважча правда, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися, і найважче, що мені доводилося говорити людині, яку я кохаю", – написала Світоліна.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс. Джерело: instagram.com/iamgaelmonfils/

Еліна Світоліна в Ірпені. Джерело: UNITED24

Тенісистка також закликала шанувальників не шукати винних у цій ситуації. "Наш шлюб добігає кінця, але наша сім’я – ні. Будь ласка, знайте: тут немає винних. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, та історія, яка тепер змінює свій формат. Ми просимо вас проявити доброту та дати нам простір, необхідний для зцілення", – наголосила українка.

Еліна Світоліна вийшла заміж... Джерело: Instagram Юліана Світоліна Розгорнути

Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, проте згодом знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз одружилися, а вже в жовтні-2023 року в них народилася донька Скай.