Супертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. Відео

Французький боксер Мурад Алієв (16-1, 15 КО) став призвідником масової бійки після поєдинку за титул WBC Silver у Стамбулі. Після завершення 12-раундового бою на ринг увірвалися представники команд і глядачі, а 31-річний уродженець Москви отримав численні удари по голові.

Мурад Алієв став призвідником масової бійки. Джерело: Кадр із відео

Інцидент стався 7 листопада на арені Ülker Sports Arena, де Алієв зустрічався з досі непереможеним турецьким боксером-супертяжем Умутом Чамкираном (26-1, 23 КО). На кону стояв вакантний пояс WBC Silver у надважкій ваговій категорії.

Алієв (праворуч) спровокував бійку. Джерело: Кадр із відео

Після фінального гонгу Алієв, упевнений у своїй перемозі, підійшов до канатів і підніс руку до паху, зробивши провокаційний жест у бік глядачів. Обурені вболівальники гуртом почали бити Алієва.

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Невдовзі на ринг кинулися представники обох команд, охоронці та інші люди, які перебували в залі. Бійка швидко переросла в масове зіткнення. Учасники конфлікту били одне одного, переслідували суперників по рингу та за його межами. З трибун у напрямку рингу летіли різні предмети, зокрема стільці.

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На опублікованих кадрах видно, що Алієву дісталося під час зіткнення. Боксер отримав кілька ударів, зокрема по потилиці, і з великими труднощами зміг залишити місце бійки. Попри те, що сталося, результат поєдинку залишився чинним: француз здобув пояс WBC Silver.

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Що відомо про Мурада Алієва

Мурад Алієв народився 31 липня 1995 року в столиці Росії. Коли йому виповнилося шість років, разом із батьками він переїхав до Франції. За національністю боксер азербайджанець.

У квітні 2013 року Алієв став чемпіоном Франції серед юніорів у важкій ваговій категорії до 91 кг. Згодом він представляв Францію на міжнародних змаганнях, зокрема на Олімпійських іграх.