Суперліга GGBET: розклад трансляцій другого туру регулярного чемпіонату
Чемпіонат Суперліги набирає обертів.
Джерело: ФБУ
Федерація баскетболу України визначила час початку поєдинків другого туру Суперліги GGBET сезону-2026/27. Матчі пройдуть 10 та 11 жовтня.
Три матчі ексклюзивно транслюватиме "Київстар ТБ", ще один – "Суспільне" та YouTube-канал ФБУ, решту можна буде подивитися на YouTube-каналі ФБУ.
П'ять поєдинків туру прийматимуть два міста: чотири гри відбудуться в Дніпрі на майданчику КСК "Шинник", ще одна – в Рівному в ДЮСШ-4.
Суперліга GGBET 2026/27. Другий тур
10 жовтня, субота
13:00. "Дніпро – Харківські Соколи" – "Київстар ТБ"
15:00. "Рівне" – "Волинь" – YouTube ФБУ
16:00. "Запоріжжя" – "Київ-Баскет" – "Київстар ТБ"
11 жовтня, неділя
13:00. "Дніпро" – "Київ-Баскет" – "Суспільне Спорт", YouTube ФБУ
16:00. "Запоріжжя" – "Харківські Соколи" – "Київстар ТБ"
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