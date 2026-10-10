Стало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з Вайлдером

Переговори щодо організації поєдинку Олександра Усика та Деонтея Вайлдера зайшли в глухий кут через розбіжності щодо фінансових умов. За інформацією американського журналіста Дена Рафаеля, український боксер запросив гонорар, який виявився вищим за суму, узгоджену організаторами.

За словами менеджера Вайлдера Шеллі Фінкеля, Усик зажадав за бій більше грошей, ніж були готові виплатити компанії Zuffa та Туркі Аль-аш-Шейх. Про це Рафаель повідомив з посиланням на представника американського боксера.

Саме фінансові розбіжності стали причиною припинення переговорів. Сторони не змогли узгодити умови, необхідні для проведення поєдинку колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі.

Вайлдер після перемоги над Чісорою

Раніше Вайлдер також говорив про затягування переговорного процесу з боку команди Усика. За словами американця, українська сторона не мала чіткого рішення щодо дати та місця проведення поєдинку. Однак, згідно з інформацією Рафаеля, ключовою перешкодою на заключному етапі стали фінансові вимоги Усика.

Олександр Усик

Після зриву переговорів боксери розглядають інші варіанти продовження кар'єри. Усик поки що не визначився з наступним суперником, тоді як Вайлдер може провести бій проти австралійця Джея Опетаї, чинного чемпіона Zuffa та журналу The Ring у важкій вазі.

За попередніми даними, зустріч Вайлдера й Опетаї може відбутися 11 грудня в Кардіффі. Поєдинок розглядається як частина боксерського шоу за участю Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Усик залишається непереможеним на професійному рингу. Його рекорд становить 25 перемог, у тому числі 16 нокаутом. На рахунку Вайлдера – 45 перемог, чотири поразки та одна нічия, причому 43 перемоги американець здобув нокаутом.