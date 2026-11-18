Стало відомо, скільки Світоліна заробила у 2026 році

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела один із найуспішніших сезонів у кар’єрі. Наша співвітчизниця завершила 2026 рік на шостій позиції у світовому рейтингу, вигравши два титули – в австралійському Окленді та італійському Римі. Крім того, наша співвітчизниця зіграла у півфіналі турніру Великого шлема Australian Open, а також дійшла до вирішального матчу Підсумкового турніру.

Такі результати дозволили Світоліній поповнити свій банківський рахунок на суму трохи більше шести мільйонів доларів. Це становить 18,75% від гонорару українки за всю її кар’єру. На професійному корті спортсменка заробила 32,7 млн доларів.

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Еліна Світоліна виграла турнір в Окленді

Найбільші призові Еліна заробила на Підсумковому турнірі, у фіналі якого вона програла росіянці Миррі Андрєєвій.

ПРИЗОВІ ЕЛІНИ СВІТОЛІНОЇ У 2026 РОЦІ

ASB Classic, Окленд – $37,390

Australian Open, Мельбурн – $809,275

Qatar TotalEnergies Open, Доха – $49,250

Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай – $385,001

BNP Paribas Open, Індіан-Веллс – $297,315

Miami Open, Маямі – $61,865

Porsche Tennis Grand Prix, Штутгарт – $66,003

Mutua Madrid Open, Мадрид – $31,585

Internazionali BNL d'Italia, Рим – $1,085,220

Roland Garros, Париж – $548,339

Berlin Tennis Open, Берлін – $33,475

Bad Homburg Open, Бад-Гомбург – $35,000

Wimbledon, Лондон – $107,157

Mubadala DC Open, Вашингтон – $47,750

National Bank Open, Торонто – $297,315

Cincinnati Open, Цинциннаті – $47,375

US Open, Нью-Йорк – $290,000

China Open, Пекін – $193,645

Wuhan Open, Ухань – $98,500

WTA Finals (Indian Wells), Індіан-Веллс – $1,500,000

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Еліна Світоліна виграла турнір у Римі

Як повідомляв OBOZ.UA, перша ракетка Росії Мірра Андрєєва несподівано звернулася до Еліни Світоліної після фіналу Підсумкового турніру.