Стало відомо, скільки Світоліна заробила у 2026 році
Світоліна провела блискучий сезон
Українська тенісистка Еліна Світоліна провела один із найуспішніших сезонів у кар’єрі. Наша співвітчизниця завершила 2026 рік на шостій позиції у світовому рейтингу, вигравши два титули – в австралійському Окленді та італійському Римі. Крім того, наша співвітчизниця зіграла у півфіналі турніру Великого шлема Australian Open, а також дійшла до вирішального матчу Підсумкового турніру.
Такі результати дозволили Світоліній поповнити свій банківський рахунок на суму трохи більше шести мільйонів доларів. Це становить 18,75% від гонорару українки за всю її кар’єру. На професійному корті спортсменка заробила 32,7 млн доларів.
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Еліна Світоліна виграла турнір в Окленді
Найбільші призові Еліна заробила на Підсумковому турнірі, у фіналі якого вона програла росіянці Миррі Андрєєвій.
ПРИЗОВІ ЕЛІНИ СВІТОЛІНОЇ У 2026 РОЦІ
- ASB Classic, Окленд – $37,390
- Australian Open, Мельбурн – $809,275
- Qatar TotalEnergies Open, Доха – $49,250
- Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай – $385,001
- BNP Paribas Open, Індіан-Веллс – $297,315
- Miami Open, Маямі – $61,865
- Porsche Tennis Grand Prix, Штутгарт – $66,003
- Mutua Madrid Open, Мадрид – $31,585
- Internazionali BNL d'Italia, Рим – $1,085,220
- Roland Garros, Париж – $548,339
- Berlin Tennis Open, Берлін – $33,475
- Bad Homburg Open, Бад-Гомбург – $35,000
- Wimbledon, Лондон – $107,157
- Mubadala DC Open, Вашингтон – $47,750
- National Bank Open, Торонто – $297,315
- Cincinnati Open, Цинциннаті – $47,375
- US Open, Нью-Йорк – $290,000
- China Open, Пекін – $193,645
- Wuhan Open, Ухань – $98,500
- WTA Finals (Indian Wells), Індіан-Веллс – $1,500,000
Еліна Світоліна.
Джерело: instagram.com/elisvitolina/
Еліна Світоліна виграла турнір у Римі
Як повідомляв OBOZ.UA, перша ракетка Росії Мірра Андрєєва несподівано звернулася до Еліни Світоліної після фіналу Підсумкового турніру.
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