Стало відомо, що зробили з воротарем, через якого помер суперник у матчі в Іспанії

Воротар іспанської "Андорри" Хесус Овоно отримав 12 матчів дискваліфікації за грубий удар, після якого нападник "Тенерифе" Хесус де Мігель помер у лікарні. Дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) призначив голкіперу максимально можливе спортивне покарання та грошовий штраф, пише SkySports.

Під час розгляду епізоду комітет керувався статтею 102 Дисциплінарного кодексу RFEF, яка передбачає від 4 до 12 матчів дискваліфікації за насильницькі дії під час гри, що спричинили тяжкі наслідки.

Хесус Овоно. Джерело: ФК Андорра

Підставою для санкцій став епізод, що стався 2 листопада в матчі 12-го туру Сегунди між "Андоррою" та "Тенерифе". У компенсований час за рахунку 2:2 Овоно залишив штрафний майданчик і попрямував до центру поля, щоб перехопити верховий м’яч. Під час зіткнення з 30-річним Хесусом де Мігелем воротар високо піднятою ногою вдарив нападника коліном у груди.

Воротар ударив нападника. Джерело: Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP Photo

Арбітр показав воротареві пряму червону картку. У своєму рапорті суддя охарактеризував дії Овоно як "жорстокий удар суперника високо піднятою ногою в груди із застосуванням надмірної сили під час боротьби за м’яч".

Воротар отримав червону картку

Після зіткнення де Мігель знепритомнів. Під час транспортування до лікарні у футболіста сталася зупинка серця. Медикам вдалося відновити серцеву діяльність, однак уранці 3 листопада нападник помер через погіршення неврологічного стану.

Футболіст помер у лікарні

Федерація також вирішила не поновлювати перерваний матч. Матч завершився з рахунком 2:2, цей результат було офіційно затверджено.

Що відбувається з воротарем після трагедії

Окрім спортивного розгляду, обставини загибелі футболіста перевіряє іспанська поліція. Правоохоронці розпочали розслідування, передбачене у випадках неприродної смерті, зокрема для перевірки можливого ненавмисного вбивства. Однак, за інформацією ESPN, прокуратура вважає малоймовірним порушення повноцінної кримінальної справи, оскільки в діях голкіпера не вбачають злого наміру.

Хесус Овоно. Джерело: fcandorra.com

Після трагедії Овоно зіткнувся з потоком погроз у соціальних мережах і видалив свої сторінки. Футболіст також відмовився від виклику до збірної Екваторіальної Гвінеї та тимчасово припинив тренування з "Андоррою".

Овоно закрив свої соцмережі. Джерело: BM

Головний тренер іспанського клубу Карлес Мансо повідомив, що команда надає воротареві психологічну підтримку. Овоно дали час, щоб визначитися, чи готовий він продовжувати професійну футбольну кар’єру.