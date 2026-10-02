Стало відомо, кого Мальдера виключив зі складу збірної України на матч із Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера не включив до заявки сім футболістів на матч третього туру групового етапу Ліги націй проти Північної Ірландії. Найбільш болючою стала втрата лівого захисника Віталія Миколенка, який покинув табір "синьо-жовтих" і повернувся до англійського "Евертона".

До заявки увійшли 23 гравці, повідомляє Telegram-канал Української асоціації футболу (УАФ). До їхнього числа не увійшли захисники Олександр Драмбаєв, Богдан Михайличенко, півзахисники Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень та нападник Владислав Ванат.

Андреа Мальдера

Збірна України з футболу. Джерело: УАФ

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

1. Георгій Єрмаков, 2. Ілля Крупський, 3. Едуард Сарапій, 4. Тарас Михавко, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Матвій Пономаренко, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Сікан, 15. Віктор Циганков, 16. Іван Варфоломеєв, 17. Олександр Назаренко, 18. Олег Очеретько, 19. Єгор Назаріна, 20. Олександр Зубков, 21. Ігор Краснопір, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, "синьо-жовті" зіграють із британцями 2 жовтня. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Північна Ірландія. Початок о 21:645 за київським часом.

Віталій Миколенко.

Владислав Ванат. Джерело: ФК "Жирона"

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що розраховує на Андрія Ярмоленка в найближчих матчах національної команди.