Стала відома позиція Мальдери щодо Мудрика у збірній України після скандалу з УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера виступає за повернення до команди вінгера Михайла Мудрика, попри його публічну перепалку з керівництвом національної асоціації через допінговий скандал. При цьому італійський фахівець має намір враховувати чинник ігрової практики футболіста в лондонському "Челсі".

Про це інформує портал Sport.ua. За його даними, Мальдера дистанціювався від скандальної ситуації навколо Мудрика й не збирається заглиблюватися в деталі розслідування його допінгової справи, відповідальність за яку гравець поклав на президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка та інших співробітників федерації.

Збірна України з футболу

Мудрик у збірній України (2024 рік)

Наставник "синьо-жовтих" упевнений, що Мудрик зміг би суттєво посилити національну команду, за яку він не виступав через дискваліфікацію з листопада 2024 року. Мальдера вже дав зрозуміти гравцеві, що за наявності стабільної практики в клубі той отримає виклик до збірної.

Нагадаємо, Михайло звинуватив у брехні Шевченка після того, як той відкинув звинувачення футболіста у відповідальності УАФ за потрапляння в його організм заборонених речовин.

Андреа Мальдера

Андрій Шевченко. Джерело: скріншот відео з YouTube-каналу "Бомбардир"

Як повідомляв OBOZ.UA, Михайло Мудрик дав скандальне інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону й зазнав критики з боку українців.