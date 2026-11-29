"Сталь-Буковина": як ветерани-ампутанти з Чернівців вивели свою команду до Суперліги України

Команда "Сталь-Буковина", створена ветеранами війни, які втратили кінцівки, посіла друге місце в дебютному сезоні Першої ліги України з футболу ампутантів. Завдяки цьому результату чернівецький колектив отримав путівку до Суперліги, найвищого дивізіону національного чемпіонату.

Команда розпочала виступи із шістьма футболістами. За перший сезон гравці пройшли шлях від дебюту в змаганнях до срібних медалей першості та підвищення в класі.

Команда "Сталь-Буковина. Джерело: missionukraine.world

"Сталь-Буковина" об’єднала ветеранів, які після тяжких поранень повернулися до занять спортом. Футбол став для них частиною фізичної реабілітації та можливістю продовжувати спортивну кар’єру у складі команди.

"Сталь-Буковина" об’єднала ветеранів. Джерело: missionukraine.world

У клубі проводили регулярні тренування, брали участь у національних змаганнях і налагоджували взаємодію між гравцями. За досягнутим результатом стояли тривала підготовка та спільна робота футболістів.

За досягнутим результатом ст... Джерело: missionukraine.world Розгорнути

Наступною метою "Сталь-Буковини" стала участь у нових національних і міжнародних турнірах. Також команда планувала розвивати співпрацю із закордонними футбольними клубами та спортивними організаціями, проводити спільні тренування, товариські матчі й обмін досвідом.

Момент матчу. Джерело: missionukraine.world

Колектив залишався відкритим для нових гравців із числа ветеранів. Крім того, клубу була потрібна підтримка в придбанні екіпірування, організації тренувань та участі в змаганнях.

Команді потрібна підтримка. Джерело: missionukraine.world

З нагоди першого сезону "Сталь-Буковина" випустила календар на 2027 рік під гаслом "Сила. Єдність. Перемога". У ньому представили команду на стадіоні "Буковина" в Чернівцях.

З нагоди першого сезону "Ста... Джерело: missionukraine.world Розгорнути

Будь-яка сума наближає ветеранів до нових перемог – на полі та в житті. Інші способи переказу, зокрема з-за кордону, – на сторінці Підтримати.

Компанії, клуби й організації можуть стати партнерами "Сталь-Буковини": разом створювати нові можливості для гравців, підтримувати їхній розвиток і допомагати українському футболу ампутантів вийти за межі країни.

Підтримати команду через monobank↗

Зв’язатися з командою: stalbukovina@gmail.com, +380 96 281 6006. З питань співпраці з Місією Україна: info@missionukraine.world.