"Спитайте у росіян": Магучіх зізналась, чи почувається в безпеці за кордоном і як захищає українців

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, що в безпеці почувається тільки вдома, не дивлячись, що цілодобово Україна знаходиться під атаками безпілотників і ракет. А від рідного для легкоатлетки Дніпра до лінії фронту близько 100 км.

Нещодавно перша ракетка України Еліна Світоліна зізналась, що не в кожній країні світу вона, як українка, почувається у безпеці. І Ярослава, яка протягом року теж відвідує дуже багато країн, згодна з найкращою українською тенісисткою.

Ярослава Магучіх.

"Так, я подорожую, але, ви знаєте, звичайно, в безпеці відчуваєш себе тільки вдома, не зважаючи на шахеди і ракети, тому що це – дім, це – твоя земля. І коли ти подорожуєш, все одно є відчуття, що ми тут чужі. Ми тут просто чужі", – зізналась Магучіх.

І Ярославі не подобається, коли про українців погано відгукується за кордоном і дорікають тим, що вони масово залишили свої домівки. Адже це не ми почали цю війну.

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучіх

"Але коли за кордоном кажуть на адресу наших українців, мовляв, чого вони сюди приїхали, я завжди відповідаю: "Спитайте це у росіян, це не наше бажання". Ми би так само не переїжджали, ми би жили собі своє життя в Україні. І все".

Раніше OBOZ.UA розповідав про відчуття Магучіх за кордоном, від кого фанатіє у музиці і яку хотіла суперсилу.