"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави

Олімпійська чемпіонка Лондона-2012 з академічного веслування Наталія Довгодько висловила впевненість у тому, що Ярослава Магучіх стикається із серйозним психологічним тиском після невдач. За її словами, від легкоатлетки завжди чекають лише перемог, тому будь-яке місце, крім першого, сприймається мало не як провал.

Про це Довгодько розповіла в інтерв’ю виданню NV. 35-річна киянка зазначила, що сама зіткнулася з невпевненістю в собі після здобуття "золота" на Іграх у столиці Великої Британії, адже через свій статус боялася програти навіть на чемпіонатах України.

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

Наталія Довгодько (крайня лі... Розгорнути

"Я навіть боялася виступати на чемпіонатах України, бо боялася програти. Я стежила за Ярославою Магучіх. Коли вона посіла друге місце на якихось змаганнях – не пам’ятаю, на яких саме, – я трохи їй співчувала, бо мені здається, що це морально дуже важко. Ти розумієш, що від тебе чекають перемоги, а ти – друга. Можливо, починаєш аналізувати: чому так сталося, що пішло не так. А тобі можуть ставити запитання: "Блін, ти ж знаєш, що всі розраховували, що ти будеш першою?" – поділилася емоціями Довгодько.

Раніше Магучіх зізналася, що пережила сильні емоції та розплакалася під час генеральної асамблеї НОК України, коли на моніторі показали кадри її перемог.

Магучіх у США. Джерело: instagram.com/rosya_dp/

Магучіх вписала своє ім’я в історію.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ярослава Магучих поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном. Також легкоатлетка отримала знак визнання у космосі.