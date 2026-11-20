"Спалюють мости, які наша країна будує": чемпіон ОІ з РФ накинувся на європейців і IIHF

Дворазовий олімпійський чемпіон Борис Михайлов відзначився пафосним і лицемірним висловлюванням про недопуск російських хокеїстів до молодіжного чемпіонату світу. Представник РФ звинуватив Міжнародну федерацію хокею (IIHF) і європейські асоціації, які оголосили бойкот окупантам, у тому, що ті поводяться агресивно.

Про це Михайлов заявив у коментарі пропагандистському виданню "Спорт-Экспресс". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна безглуздо назвав Росію дружньою країною, а санкції щодо спортсменів із РФ справжнім проявом русофобії.

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

Борис Михайлов. Джерело: premier.gov.ru

"Це русофоби, які всіма шляхами налаштовують не лише жителів своїх країн, а й усю світову спільноту проти Росії. Вони самі спалюють усі ті мости, які наша країна будує, щоб дружити з усіма. Нічого хорошого від них чекати не доводиться. Дуже шкода, що велика політика робить так, аби наші спортсмени не брали участі у змаганнях. Хоча багато федерацій ухвалюють правильні рішення. Але IIHF, чесно кажучи, ніколи позитивно не ставилася до нашої федерації та спортсменів", – сказав Михайлов.

Нагадаємо, IIHF відмовилася виконувати постанову Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) і допускати всі російські збірні до своїх турнірів. Це сталося після масового бойкоту провідних хокейних федерацій, а також відмови Канади впускати представників РФ до своєї країни на молодіжний ЧС.

Російських хокеїстів усунули від ЧС.

Путін грає в хокей.

Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу РФ, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.