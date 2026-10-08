"Сліпі, тупі. Соромно дивитися": ексгравець збірної України не стримався, коментуючи старт команди в Лізі націй

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін різко розкритикував керівництво національної федерації (УАФ) після старту "синьо-жовтих" у Лізі націй. Ексфорвард англійського "Ліверпуля" та леверкузенського "Байєра" назвав провальним результат у чотири очки після чотирьох матчів.

Про це Воронін заявив в інтерв’ю виданню "Український футбол". Уродженець Одеси, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розірвав контракт із московським "Динамо" і залишив країну-агресорку, закликав об’єктивно оцінювати нинішній рівень збірної країни.

Україна програла Північній Ірландії. Джерело: УАФ/Дан Балашов

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""Соромно дивитися. Я не знаю, хто реально керує українським футболом. Сліпі, тупі чи просто шкідники. Потрібно спуститися на землю і визнати, що ми сьогодні неконкурентоспроможні. У нас немає футболістів високого класу, судячи з призначень, немає і тренерів, а найголовніше – немає тих, хто здатен ухвалити правильне рішення. В Україні багато років знущаються з футболу: саджають у крісла й призначають на посади незрозумілих людей незрозуміло за якими критеріями, а потім дивуються, що провал. Це не провал – це результат вашої роботи", – сказав Воронін.

Рафаель Бенітес та Андрій Воронін. Джерело: Instagram Андрія Вороніна

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Зазначимо, що після поразки від угорців у четвертому турі Ліги націй українці опустилися на третє місце у групі 2 дивізіону В. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Белфасті проти лідерів із Північної Ірландії 14 листопада. Відомий тренер Мирон Маркевич після гри назвав найгіршим у складі команди Мальдери.

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України після поразки від Угорщини в Лізі націй поступилася Росії у світовому рейтингу.