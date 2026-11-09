"Слабка команда. Всім видно": Сабо оцінив матч "Динамо" та "Шахтаря" в УПЛ

Легендарний футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував команду за гру в матчі з донецьким "Шахтарем" в 11-му турі Прем'єр-ліги. Колишній наставник збірної України зазначив, що "біло-сині" мали скористатися чисельною перевагою після вилучення гравця у складі суперників, однак клас підопічних Мацея Кендзьорека не дозволив їм цього зробити.

Про це Сабо заявив у коментарі порталу Meta.ua. За словами досвідченого фахівця, динамівці хоч і володіли ініціативою та м'ячем, але створити хоч якісь гострі моменти біля воріт Дмитра Різника не змогли, чим довели, що в нинішньому сезоні кияни не зможуть виграти золоті медалі чемпіонату країни.

"Шахтар" і "Динамо" зіграли внічию. Джерело: ФК "Шахтер"

Йожеф Сабо. Джерело: Кадр відео

"Динамівці перевершили "гірників" за кількістю ударів, володінням м’ячем. Але хто винен у тому, що кияни не використали свою чисельну перевагу? З 54-ї хвилини "Шахтар" грав у меншості, але "Динамо" не скористалося цією ситуацією. Все просто: бракує класу. Слабка команда, і нехай на мене ніхто не ображається, всім це видно. Отримали перевагу, то й заженіть суперника фланговою грою, швидкістю, напором, але… З таким підбором гравців динамівцям навряд чи вдасться стати найкращою командою країни", – сказав Сабо.

Нагадаємо, що "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию 0:0 у другому класичному протистоянні нинішнього сезону після того, як "гірники" розгромили суперників у кубку з рахунком 3:0.

Поєдинок на "Арені Львів" за... Джерело: УПЛ Розгорнути

Вилучення у матчі "Динамо" – "Шахтар". Джерело: Кадр із відео

Як повідомляв OBOZ.UA, президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився про майбутнє тренера Мацея Кендзьорека після матчу з "Шахтарем".