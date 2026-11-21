"Скасувати нейтралітет". Росію офіційно допустили до міжнародних турнірів із прапором і гімном. Названо федерацію, яка це зробила

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) дозволила російським яхтсменам виступати на міжнародних змаганнях під національним прапором і з гімном. Відповідне рішення ухвалила рада організації 21 листопада, скасувавши чинну раніше політику нейтрального статусу, повідомив міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов.

"Рада Міжнародної федерації вітрильного спорту (World Sailing) ухвалила рішення скасувати політику нейтралітету та повернути російських яхтсменів до повноцінної участі в міжнародних змаганнях під національним прапором і з можливістю командних виступів. Нові правила набувають чинності негайно", – написав Дегтярьов у своєму Telegram-каналі.

Росію допустили у вітрильному спорті. Джерело: Telegram-канал Михаила Дегтярьова

Всеросійська федерація вітрильного спорту уточнила, що нові правила реінтеграції діятимуть до 1 вересня 2028 року. При цьому для російських учасників збережуть додаткові антидопінгові вимоги на перехідний період.

Російських і білоруських спортсменів відсторонили від змагань під егідою World Sailing у березні 2022 року. У липні 2025-го росіянам дозволили повертатися на міжнародні старти в нейтральному статусі. У червні 2026 року організація надала право виступати з національною символікою юним спортсменам із Росії та Білорусі.

Російські спортсмени зможуть... Джерело: matchtv.ru Розгорнути

Тепер обмеження на використання національної символіки для російських яхтсменів знято на всіх рівнях змагань, а також відновлено можливість командної участі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2025–2026 роках право виступати на міжнародних турнірах під національним прапором і з гімном Росії надали такі спортивні організації:

Міжнародна федерація муай-тай (IFMA). У травні 2026 року IFMA скасувала обмеження, дозволивши спортсменам із РФ і Білорусі виступати під національними прапорами, з емблемами та гімнами в усіх вікових категоріях.

У травні 2026 року IFMA скасувала обмеження, дозволивши спортсменам із РФ і Білорусі виступати під національними прапорами, з емблемами та гімнами в усіх вікових категоріях. Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) та Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics). У травні 2026 року організації повернули російським і білоруським гімнастам право брати участь у змаганнях зі спортивної та художньої гімнастики з національною символікою.

Міжнародна федерація університетського спорту (FISU). У травні 2026 року найбільша студентська організація прив’язала правила допуску до рішень профільних федерацій: у тих видах спорту, де обмеження вже скасовано, атлети виступають на Універсіадах і студентських турнірах із прапором і гімном.

У травні 2026 року найбільша студентська організація прив’язала правила допуску до рішень профільних федерацій: у тих видах спорту, де обмеження вже скасовано, атлети виступають на Універсіадах і студентських турнірах із прапором і гімном. Міжнародна федерація фехтування (FIE). У червні 2026 року федерація скасувала всі санкції, дозволивши росіянам і білорусам використовувати прапор, гімн і офіційну форму на всіх турнірах під своєю егідою, починаючи з чемпіонату світу 2026 року.