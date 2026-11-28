Скандал в українському футболі. За рахунку 0:5 тренер забрав команду з поля, відмовившись продовжувати матч. Відео

Матч 18-го туру Першої ліги між "Інгульцем" і "Олександрією" не було дограно після рішення керівництва господарів зняти команду з гри. За рахунку 0:5 президент "Інгульця" Олександр Поворознюк розпорядився припинити зустріч, запідозривши власних футболістів в участі у договірному матчі.

Футболісти пішли з поля. Джерело: Кадр із відео

Поєдинок відбувся 28 листопада в Петровому. Його початок затримали майже на три години через повітряну тривогу. Попри тривале очікування, команди вийшли на поле, однак зустріч завершилася достроково.

"Олександрія" повністю контролювала перебіг гри й іще до перерви забила чотири м'ячі. Відзначилися Роман Кузьмін, Жонатан і Дмитро Черниш.

На початку другого тайму гості збільшили перевагу до п’яти голів.

На 83-й або 84-й хвилині головний тренер "Інгульця" Валерій Куценко отримав вказівку керівництва й відвів футболістів із поля.

Після того, що сталося, Поворознюк пояснив причини свого рішення в інтерв’ю "Українському футболу". За його словами, йому почали надходити повідомлення про незвично високі ставки на тотал матчу в букмекерських конторах. Крім того, функціонера запитували, чи не причетний він до можливої договірної гри.

Президент клубу заявив, що запідозрив деяких своїх футболістів у нечесних діях. Щоб ставки не зіграли, він розпорядився припинити зустріч. Поворознюк також повідомив, що погодив рішення з керівництвом Професійної футбольної ліги та Комітетом з етики та чесної гри УАФ.

Олександр Поворознюк. Джерело: ФК Інгулець

Функціонер анонсував кадрові рішення щодо кількох гравців "Інгульця". Водночас офіційних висновків про договірний характер матчу поки немає.

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран підтвердив, що гру зупинили після телефонної розмови Поворознюка з наставником господарів. За його словами, те, що сталося, стало несподіванкою для футболістів і тренерського штабу команди гостей.

Додаткову інформацію про ситуацію в клубі навів проєкт "ТаТоТаке". За даними джерела, у футболістів "Інгульця" накопичилися борги із зарплати, а останні виплати за мінімальною ставкою вони отримували ще за серпень.

У футболістів "Інгульця" нак... Джерело: "ТаТоТаке" Розгорнути

Остаточне рішення щодо долі матчу та можливих дисциплінарних санкцій має ухвалити Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.