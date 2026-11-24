Сім країн ЄС влаштували бунт проти росіян

Сім держав Євросоюзу зажадали негайно припинити видачу віз російським і білоруським спортсменам, яким міжнародні федерації поступово дозволяють повертатися на змагання. Як пише Politico, ініціативу підтримали Данія, Швеція, Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.

Спільне звернення лідери цих країн надіслали голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і голові Європейської ради Антоніу Кошті. Документ, датований понеділком, підписали прем’єр-міністри Данії Метте Фредеріксен, Швеції Ульф Крістерссон і Польщі Дональд Туск, а також керівники Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви.

Автори листа вважають, що повернення російських представників у міжнародний спорт може бути сприйняте як поступове прийняття дій Москви у війні проти України. На їхню думку, відокремити спортивні змагання від політичних обставин у цьому випадку неможливо.

Єврокомісія в понеділок також запропонувала заборонити участь спортсменів під російським прапором і рекомендувала державам ЄС розглянути можливість відмови у видачі їм віз після затвердження відповідного рішення. Для набуття ініціативою чинності потрібна буде підтримка всіх 27 країн Євросоюзу.

Російські лижники

Однак сім держав вважають, що чекати на загальноєвропейське рішення не можна. Вони наполягають на негайному припиненні видачі віз російським і білоруським спортсменам, зокрема тим, кому міжнародні федерації дозволили виступати в нейтральному статусі. Крім того, лідери закликали посилити візові правила для громадян Росії, обмеживши поїздки, не пов’язані з необхідністю.

У зверненні зазначається, що підготовку окремої законодавчої пропозиції Єврокомісії з цього питання заплановано лише на початок 2027 року. Сім країн вважають такі строки неприйнятними.

Перші обмеження вже торкнулися кількох міжнародних турнірів. Польща відмовилася видавати візи російським стрибунам із трампліна для участі в етапах Кубка світу у Віслі та Закопане. Швеція має намір не допустити російських лижників до чемпіонату світу, який відбудеться на її території в лютому.

Російські стрибуни на лижах... Розгорнути

Через обмеження на в’їзд до Фінляндії минулорічні чемпіони світу з фігурного катання Анастасія Мішина та Олександр Галлямов не змогли виступити на змаганнях у Гельсінкі минулими вихідними.

Водночас Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) дозволила понад 400 російським і білоруським спортсменам, а також представникам обслуговчого персоналу брати участь у змаганнях нинішнього сезону в нейтральному статусі.

Марія Захарова. Джерело: ТАСС

Обмеження стосуються і хокею. Після рішення Спортивного арбітражного суду від 30 жовтня російські хокейні команди отримали можливість повернутися на міжнародні турніри. Однак Канада, яка приймає молодіжні змагання в грудні, заборонила в’їзд російській збірній.

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Крім того, кілька європейських держав заявили, що не братимуть участі в чоловічому дорослому турнірі, запланованому на травень наступного року в Німеччині. Берлін, зі свого боку, виступає за збереження заборони на участь російських команд.

Сім країн мають намір домагатися підтримки своїх пропозицій на саміті Євросоюзу, який відбудеться в четвер у Брюсселі.