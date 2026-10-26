Штучний інтелект назвав точний рахунок першого матчу "Шахтар" – "Динамо" в сезоні

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" вдруге поспіль зустрінуться на стадії 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Перше класичне протистояння цього сезону пройде вже у вівторок, 27 жовтня, причому наступна зустріч у межах національного чемпіонату відбудеться вже 8 листопада.

Кубковий поєдинок приймає стадіон "Арена Львів". Стартовий свисток арбітра Віктора Копієвського пролунає о 18:00.

Штучний інтелект Gemini корпорації Google вважає фаворитом донецьку команду, однак найімовірнішим результатом вважає нічию в основні 90 хвилин ігрового часу.

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Матч "Шахтаря" і "Динамо". Джерело: ФК "Динамо" Київ

"Кубкові протистояння грандів рідко бувають відкритими з перших хвилин. Ціна помилки надто висока, тому обидві команди, найімовірніше, обережно зіграють у першому таймі, намагаючись мінімізувати ризики. Водночас статус принципового суперництва гарантує високий градус боротьби й чималу кількість жовтих карток. Більшість ознак указує на те, що "Шахтар" володітиме ініціативою і створить більше гольових моментів, однак "Динамо" вміє терпіти й оборонятися в таких матчах. Прогноз: "Шахтар" – "Динамо" – 1:1 (в основний час)", – спрогнозував ШІ.

Зазначимо, що рік тому на цій стадії турніру кияни були сильнішими на своєму полі з рахунком 2:1. Після цього "гірники" виграли обидва матчі в національному чемпіонаті.

Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу. Джерело: ФК "Шахтар"

Гравці "Динамо" перед матчем. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Напередодні очного поєдинку "Динамо" у першому матчі під керівництвом Мацея Кендзьорека перемогло "Кудрівку" в УПЛ, а "Шахтар" зіграв 0:0 із "Зорею".