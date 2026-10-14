Шевченко вручив орден Ахметову. За що нагорода

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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко нагородив президента донецького "Шахтаря" Ріната Ахметова орденом "Легенда футболу". Церемонія відбулася 14 жовтня 2026 року в Лондоні перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та АЕКом.

Ахметов отримав найвищу нагороду УАФ у зв’язку з 30-річчям на чолі донецького клубу. В асоціації відзначили його внесок у розвиток "Шахтаря", який за три десятиліття став відомим європейським клубом і досяг значних успіхів на міжнародній арені.

За оцінкою УАФ, клуб продовжує представляти Україну на міжнародному рівні навіть в умовах війни. Окремо в асоціації відзначили роботу "Шахтаря" з розвитку молодих футболістів.

Нагороду Ахметову особисто вручив Андрій Шевченко. Президент УАФ підкреслив його багаторічну відданість клубу та відзначив внесок у розвиток українського футболу.

У вересні 2026 року заслуги Ахметова також відзначив президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін. Він вручив керівнику "Шахтаря" пам’ятну нагороду під час церемонії у Швейцарії.