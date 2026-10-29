"Щоразу чітко показую їм": Костюк зробила зізнання про стосунки з росіянками

Українська тенісистка Марта Костюк уникає будь-яких контактів із суперницями з Росії, зокрема привітань до і після матчів. За словами 24-річної киянки, їй зовсім нецікаве спілкування з представниками країни, яка розв’язала злочинну війну.

Про це Костюк розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Марічки Падалко. Спортсменка, яка посідає десяте місце у світовому рейтингу, зазначила, що всіляко демонструє своє ставлення до росіянок, які виступають на міжнародних турнірах у так званому нейтральному статусі.

Жіноча збірна України з тенісу. Джерело: Федерація тенісу України

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

"Я, наприклад, абсолютно не маю ніякого контакту з безпрапорними гравцями взагалі. І я дуже чітко, мені здається, їм показую кожного разу, що мені не цікава комунікація з ними, ані привітання, ані просто навіть там "привіт" і так далі. У кожного ставлення різне. Я можу говорити тільки за себе, тому що в нас індивідуальний вид спорту. Я насправді не та часто бачу наших спортсменок, як люди можуть думати", – сказала Костюк.

Крім того, Костюк розповіла про своє ставлення до російської мови на тлі агресії РФ, згадавши, що в дитинстві їй було важко говорити виключно українською через оточення.

Марта Костюк. Джерело: скриншот відео YouTube-каналу Марічки Падалко

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

Як повідомляв OBOZ.UA, Марта Костюк розповіла, як її мама-тренерка чинить із дітьми, які розмовляють російською мовою між заняттями.